Julen Lopetegui renueva como seleccionador español hasta 2020

Luis Rubiales, nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), y Julen Lopetegui escenificaron la renovación del técnico de la selección nacional por otros dos años, hasta la Eurocopa 2020.



En una conferencia de prensa celebrada en la sede de la RFEF en Las Rozas, con presencia también de Fernando Hierro, director deportivo del organismo, firmaron la continuidad del seleccionador español que ya tenía pactada con el anterior responsable federativo, Juan Luis Larrea, que perdió en la votación con Rubiales.



De esta forma, Lopetegui, seleccionador desde julio de 2016, iniciará el lunes la concentración de su equipo para el Mundial de Rusia con la renovación en el bolsillo.



Rubiales destacó su "profunda admiración y respeto" por el trabajo del técnico. "No podíamos dejar escapar a Julen y a su equipo que han hecho un trabajo sensacional. Es un día de felicidad. Tardamos muy poco tiempo, cinco minutos, fue muy sencillo porque la admiración profesional, el respeto por su trabajo y su equipo es máximo y es el mejor para llevar a la selección", dijo el mandatario federativo.



Después de posar junto a Lopetegui con una camiseta en cuyo dorso figura su apellido y la cifra 2020, el presidente aseguró que tiene "enormes esperanzas" ante la participación de España en el Mundial de Rusia. "Sabemos que hay un billete de ida con tres partidos. Tenemos tremenda ilusión y él transmite toda la tranquilidad", dijo



"Todo lo que necesite la selección nos vamos a volcar. Vamos con la máxima ilusión dejándole su parcela y no debemos entrar ni tan siquiera en opiniones, vamos como directivos pero como aficionados a esperar lo máximo", indicó.







El seleccionador por su parte admitió que él y su equipo agradecen ""No es algo que nos haya quitado el sueño. Los entrenadores trabajamos en lo que nos toca y las cosas van sucediendo como deben suceder, como así ha sido. No estamos pensando en lo que vaya a ocurrir en el Mundial. Estamos centrados, hemos trabajado durante dos años para devolver esa confianza y", añadióHierro comentó que esta renovación significa que hayy que entendían que era una "cuestión de confianza" en el técnico "después de una fase de clasificación brillante", así como destacó que se ha hecho con tiempo y sin precipitación."Desde la dirección deportiva era una apuesta clara desde primer momento. Estamos al cien por cien, ojalá siga no solo hasta el 2020, sino hasta el 2023. Es un gran profesional. Conoce la casa. Ha sido seleccionador en categorías inferiores. La apuesta estaba clara desde el primer día", aseguró.