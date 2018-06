Rubiales destituye a Lopetegui por su traición con el Real Madrid

Lopetegui, fulminantemente destituido. Es, sin duda, la noticia del día. La ha confirmado en rueda de prensa el presidente de la RFEF, Luis Manuel Rubiales. A falta de dos días para el Mundial, Rubiales ha criticado las formas de su fichaje por el Real Madrid. Un proceso del que, tal y como ha detallado, la RFEF ha sido ajena: "Nos enteramos cinco minutos antes". En las próximas horas se anunciará su sustituto: Hierro y Celades, las principales alternativas.

"Puedo garantizar que los futbolistas y el nuevo cuerpo técnico van a hacer lo posible para salir adelante. Nos quedamos en una situación complicadísima. Pero lo que no voy a hacer es traicionarme a mí mismo. He hablado con todo el mundo antes de tomar la decisión", ha declarado Rubiales, quien finalmente ha comparecido en solitario tras las reuniones que ha mantenido desde primera hora de la mañana primero con el propio Lopetegui y luego con los jugadores. Estos, con Sergio Ramos a la cabeza, han tratado de evitar la destitución.

Rubiales, pese al despido, no ha atacado directamente a Lopetegui sino especialmente a su "entorno" por la manera en la que se han hecho las cosas. "Le respeto mucho, me parece un entrenador top. Esto, con el tiempo nos hará más fuertes". El presidente, eso sí, ha reiterado en que ha sido en todo momento ajeno a las negociaciones con el Madrid. "Pedí que no se hiciera nada, que cogía un avión y me iba para Moscú. Pero a los cinco minutos lo vi en la prensa y tuvimos que reaccionar. Por responsabilidad, y sé que haga lo que haga van a haber críticas. Pero los valores de la Federación lo pone la propia Federación. A Julen le habría gustado que las cosas se hicieran de otra manera", ha dicho sobre el ya exseleccionador, cuyo paso por la Roja ha sido efímero.

El sustituto de Lopetegui y su cláusula de rescisión

"Lo que vamos a hacer es tocar lo menos posible", ha contestado a la pregunta de si el sustituto iba a ser Quique Setién. Hierro y Celades son los elegidos. Lo que no ha aclarado Rubiales es qué ocurrirá ahora con la cláusula de rescisión del exseleccionador, dos millones de euros que en teoría ahora el Real Madrid va ahorrarse.

Por contra, sí que ha exonerado al director deportivo, Fernando Hierro, quien también estaba totalmente "desinformado" y "sin ningún conocimiento" de lo que ocurría con el exseleccionador, que ya se ha despedido de los internacionales: "Es un momento duro", ha reconocido Rubiales, cuyo primer movimiento fue tratar que de que la información del fichaje no trascendiera hasta el final del Mundial.