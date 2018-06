España ultima detalles antes de medirse a Marruecos

La selección española ultimó este domingo los detalles de su preparación para el partido de la última jornada del grupo B del Mundial 2018 contra Marruecos en Kaliningrado, en un campo alternativo al escenario del encuentro para preservar el césped del estadio y en una sesión sin Pepe Reina.

"No nos preocupa nada (el césped). Venimos de ahí antes de entrar en la rueda de prensa y el césped está en perfectas condiciones, de verdad. No va a ser un impedimento para nada, no vamos a tener ningún problema en el transcurrir del encuentro. El césped está muy, muy bien, la verdad", explicó Fernando Hierro, que inspeccionó el campo donde se medirá a Marruecos antes de la rueda de prensa.

Después se dirigió hacia el estadio Mirniy de la ciudad para completar el último entrenamiento antes del partido. Marruecos tampoco se había entrenado horas antes en el estadio Kaliningrado, sino en otro de la urbe, el Lokomotiv. La FIFA no permitía ejercitarse en el escenario del choque para cuidar el césped.

En el entrenamiento, Hierro tuvo de nuevo la baja de Pepe Reina, que sigue con sus molestias cervicales y que no ha participado en las últimas tres sesiones del conjunto español en Rusia 2018. Nacho Monreal, que ya se incorporó el sábado al trabajo tras un leve proceso digestivo, se entrenó con el grupo por segundo día seguido.

Hierro y Busquets sonríen antes de su rueda de prensa. REUTERS

"Somos otra cosa más que músculo"



Hierro insistió este domingo en la "forma de entender el fútbol" del equipo, que es "otra cosa más que músculo", antes del partido con Marruecos en Kaliningrado, donde enfoca con la "obligación" de ganar, "y si se puede ser primeros de grupo, mejor".

"Si nosotros tuviese ser por músculo... Nosotros somos otra cosa más que músculo. Tenemos nuestras condiciones, nuestro físico y nuestra forma de entender el fútbol. Lo de los músculos me parece que no va para nosotros", repasó cuando fue preguntado por si va a reforzar el centro del campo en ese aspecto para este lunes.

"Nuestra obligación es hacer un buen partido, sumar los tres puntos y, si se puede ser primeros de grupo, mejor", comenzó el técnico la rueda de prensa en el estadio de Kaliningrado, el escenario del encuentro de este lunes contra Marruecos, en el que su equipo se disputa mucho: la clasificación para los octavos de final.

Ahí incidió unas cuantas veces el técnico. Primero el pase; después, si se puede, la primera posición, que también depende a la vez de lo que ocurra a la misma hora en el choque entre Irán y Portugal. "Nosotros vamos a intentar ganar, hacer un buen partido y dejarnos de lo que hay en el otro partido", avisó de nuevo Hierro.