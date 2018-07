De Gea: una parada en cuatro partidos y seis goles

David de Gea ha sido el centro de las críticas desde el debut de España en el Mundial.



El portero encaró la Copa del Mundo como titular indiscutible, una condición que ya tuvo en la Eurocopa 2016, sin una sola duda de quién era el guardameta para toda la competición, fuera cual fuera el desarrollo del torneo, como así se ha demostrado. Lo ha jugado todo, ha hecho una parada en cuatro partidos y ha recibido 6 goles.







Hay un momento que marca Rusia 2018 para él. El segundo gol de Portugal, en un tiro fácil de Cristiano Ronaldo que se le escapó de las manos. No fue definitivo, ni mucho menos, pero sí provocó quizá una desconfianza que se ha alargado en los siguientes compromisos, sin la seguridad que transmite un guardameta de tanto nivel como él.



Hace tres semanas, más allá de sus errores en los goles en los amistosos precedentes ante Argentina o Suiza, no había ningún debate sobre su titularidad en la portería. Ahora sí lo hay. Y muy intenso. Mientras, por detrás viene Kepa Arrizabalaga. Su prometedora carrera eleva la competencia en un puesto que hasta ahora ha sido de De Gea.





Así fueron los goles del España-Rusia. Vídeo: C. Gutiérrez

Recado de Cañizares

El exguardameta del Valencia CF y de la selección española, Santiago Cañizares, dejó entrever este domingo tras la eliminación de España del Mundial que De Gea no estuvo a la altura en la tanda de penaltis."Sin duda lo mejor del día, los lances en los penalties del Croacia-Dinamarca. Todo un ejemplo de gestión por parte de los porteros. Máxima Concentración para: 1.- Intuir y anticipar el lanzamiento. 2.- Estar convencido de pararlo. 3.- Realizar el gesto técnico adecuado". Son los tres puntos que ha escrito Cañizares, que ya días antesdel Manchester United a la hora de mojarse por el mejor once titular para la Roja.En un segundo tuit consecutivo, Cañizares recuerda la fatídica tanda que privó al Valencia de la Champions League ante el Bayern en la final de Milan. Y matiza: "De mi tweet anterior. Me hubiera gustado que así lo fueran, y que aquella noche Oliver Khan sólo hubiera comprado boletos en lugar intuir/anticipar/convencerse/acción técnica".