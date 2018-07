Pedrerol: "Luis Enrique es el azote del madridismo"

Una vez el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Manuel Rubiales, ha nombrado de manera oficial a Luis Enrique como seleccionador, se ha desatado la polémica en el entorno del Real Madrid. Ni una sola mención a si es buen entrenador o si es mal entrenador, al contrario, al nuevo entrenador de España solo se le juzga por su pasado barcelonista y antimadridista.



Sin ir más lejos, el periodista Josep Pedrerol, que en su editorial de Jugones, programa de La Sexta, ha dicho que Luis Enrique es "el azote del madridismo" y hasta asegura que para apoyar a la selección, Luis Enrique tendrá que poner de su parte. Le pide que una y no divida, que busque la cordialidad y no el enfrentamiento, pero, ¿acaso busca Pedrerol la cordialidad y no el enfrentamiento?



Este es el editorial de Josep Pedrerol, también presentador de El Chiringuito:



"Rubiales ha dado el golpe, se la ha devuelto a Florentino, pone de seleccionador al azote del madridismo. Este es Rubiales, el presidente que echó a Lopetegui a dos días de empezar el Mundial, el presidente que desconcertó a los jugadores, el que puso a Hierro, el que nos llevó a hacer el ridículo en el Mundial. Rubiales ha elegido a Luis Enrique como seleccionador. Luis no es precisamente la cara amable del fútbol, no va haciendo amigos por las salas de prensa, cae mal a los madridistas, muy mal, y regular a los demás. No va a ser fácil que la gente se encariñe con él, no va a ser fácil que nos volvamos a ilusionar con la selección. Nosotros lo intentaremos, tenemos que apoyar a la selección, por supuesto, pero Luis Enrique debe poner de su parte. No pedimos que sea simpático, pedimos que intente unir y no dividir, que busque la cordialidad y no el enfrentamiento. Pedimos que sea el seleccionador de todos".