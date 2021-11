El fiscal ha mantenido hoy su petición de 12 años de cárcel para un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija, que tenía 9 años, en su domicilio de Montuïri. Según la acusación, el sospechoso sometió a la menor a tocamientos en dos ocasiones. El procesado ha negado tajantemente los hechos durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma. "Jamás en la vida haría eso. No soy capaz", ha sentenciado el procesado, que atribuye la denuncia a un "amaño para echarle de casa". Varios técnicos del Consell han señalado que el relato de la víctima es "creíble".

Los hechos habrían ocurrido entre febrero y junio del año 2013 en la vivienda familiar, donde convivían la niña, sus padres y sus abuelos maternos. La adolescente no ha declarado en la vista oral, sino que se ha proyectado en la sala una declaración judicial grabada en la que la menor relataba cómo su padre la manoseó en dos ocasiones. En la primera, se acercó a ella cuando estaba viendo una película en un sofá y le tocó los pechos y los genitales. Días después, cuando la niña hacía los deberes en su habitación, volvió a manosearla. La víctima se zafó y el hombre le dijo entonces, según el relato de la adolescente: "No le digas nada a mamá", que si no papá irá a la cárcel". Estas palabras atemorizaron a la pequeña, que no explicó lo ocurrido hasta cuatro años más tarde.

El sospechoso, español de 59 años, ha rechazado todas las acusaciones. "Ni se me pasó por la mente hacer esas cosas. Soy incapaz". El hombre ha explicado que la relación con su hija era "genial", pero que tuvo una discusión con ella por las abultadas facturas telefónicas. El acusado ha dicho que el relato de la menor es "falso" y que responde a un "amaño" para echarle de su casa.

El caso salió a la luz en 2017, cuando la adolescente contó lo ocurrido a una profesora y el centro educativo puso en marcha el protocolo. La menor fue atendida por técnicos del Consell de Mallorca, que en sus informes consideraron "creíble y válido" el relato de la víctima.

El fiscal imputa al sospechoso un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años, por el que reclama una condena de 12 años de cárcel y una indemnización de 6.000 euros para la perjudicada. La abogada defensora ha cuestionado la declaración de la menor y los informes del Consell y ha reclamado la absolución del acusado, aunque ha solicitado que en caso de condena se aprecie la atenuante de dilaciones indebidas.