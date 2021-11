El pedagogo de una academia privada de un municipio de l’Horta, en Valencia, detenido en 2018 por abusos sexuales a nueve alumnas menores de edad durante clases de repaso se enfrenta a una pena que asciende a 43 años de prisión. El juicio, que estaba previsto que comenzara este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, se ha aplazado a este martes por una indisposición del abogado de la defensa, quien habría sufrido un desvanecimiento en su domicilio esta misma mañana poco antes de la vista oral.

Sergio T. T. está acusado de realizar tocamientos en los pechos y entre las piernas, por encima de la ropa, a al menos nueve de las menores que acudían a sus clases de repaso y refuerzo después del colegio. Las víctimas tenían en el momento de los hechos entre 13 y 16 años.

Los presuntos abusos se habrían producido de forma continuada durante los cursos de 2015/2016, 2016/2017 y 2017/2018 en la academia que el procesado regenta junto a su mujer, en un municipio de l’Horta que este periódico no revela para proteger el anonimato de las víctimas.

El Ministerio Fiscal solicita penas de cinco años de prisión por cada uno de los ocho delitos continuados de abusos sexuales sobre las víctimas menores de 16 años y tres años más por los abusos a la que ya tenía esa edad. La fiscalía entiende que los tocamientos a las menores se realizaron sin que mediara violencia ni intimidación, y que no hubo acceso carnal con ninguna de las víctimas, de ahí que el profesor no se enfrente todavía a penas más elevadas.

Las acusaciones particulares han mostrado su protesta ante el tribunal por la suspensión de la vista y hacer venir nuevamente a todas las menores a declarar otro día, lo que supone una doble victimización. Aunque entienden que ante la ausencia del letrado de la defensa no cabía otra cosa que no fuera suspender la vista oral, ya que celebrar con otro abogado no conocedor de la causa daría pie a una posible impugnación del juicio por indefensión.