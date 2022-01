La asociación SOS Desaparecidos ha denunciado este lunes la desaparición de la menor española Inayah Kausar, de 6 años, en Manchester (Reino Unido) en un caso que se está investigando como un supuesto secuestro parental.

Así lo ha explicado a TVE la madre de la pequeña, Yousra Kausar, quien ha contado que está separada de su exmarido desde que la menor tenía 3 meses y divorciada desde 2018 y que, aunque tenían la custodia compartida de la niña, los juzgados no permitían que esta pasara la noche con su progenitor, por lo que sus visitas se producían entre las 10.00 y las 19.00 horas.

Esta situación se debe, según ha apuntado Kausar, a que su exmarido no vio a su hija desde la separación, cuando tanto la madre como la niña vivían en Barcelona, hasta el año 2019, por lo que, según ha apuntado, "no sabía nada de ella" y "no la conocía".

Las visitas, además, se espaciaban entre cinco y seis meses en el tiempo, de ahí que la madre, según ha indicado, reclamara al juzgado, por "falta de confianza", la posibilidad de que la niña no pasara el día entero con su padre.

Fue en una de estas visitas, el pasado 4 de enero, cuando el exmarido de Kausar habría, presuntamente, secuestrado a la niña. Según el relato de la madre, el progenitor le dijo que se la llevaba durante una hora y, a la hora y media, le envió un mensaje diciendo que no volvería hasta el día siguiente y apagó el móvil.

Ya el 5 de enero a las 07.30 horas, Kausar volvió a recibir un mensaje de su exmarido diciéndole que "han salido de Europa" con "documentos falsos" y, aunque primero le habla de Pakistán como posible destino, finalmente le apunta que están en Turquía y que se van a "vivir a otro país".

Kausar ha indicado que la policía inglesa que trabaja en el caso cree que padre e hija "no han salido" de Inglaterra y que están revisando las cámaras de seguridad siguiendo la pista de ambos después de su salida de la casa de la madre. "Lo están investigando como un secuestro parental", ha insistido la mujer.