"Desgraciadamente mi hija Marta Calvo fue asesinada el 7 de noviembre de 2019, y a fecha de hoy aún no la tengo conmigo. Solamente una persona sabe dónde está mi hija. Tiene una ley que le ampara, que ampara su silencio. Yo, como madre, sus amigos, mi familia, estamos sufriendo porque ni siquiera podemos darle un descanso en paz, porque este personaje calla amparándose en la ley tal como está ahora. Esto debe cambiar. Tiene que estar más castigado. Por eso creo que toda persona que mate y oculte además el cuerpo, tiene que tener un castigo propio, independiente del que le corresponda por el asesinato. Es fundamental que el martes que viene, en el Congreso de los Diputados, esta ley salga adelante. Por mi hija, por todas las demás chicas y por todas las que puedan venir. Ojalá que no haya ni una más, que mi hija sea la última".

Con este desgarradora petición, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, se ha dirigido Marisol Burón Flores, la madre de Marta Calvo, a los diputados que el próximo martes someterán a votación la propuesta de ley abanderada por el Partido Popular pero promovida por la Plataforma por Marta Calvo Burón que busca tipificar la conducta criminal de ocultar un cuerpo tras un asesinato, obstruyendo la acción de la Justicia e incrementando gratuitamente el dolor de las familias.

Postura conjunta de las Corts

Marisol Burón ha realizado estas declaraciones hace unos minutos en los pasillos de las Corts, tras la reunión mantenida con la presidenta del PP, María José Catalá, para mostrarle su apoyo y registrar en el parlamento valenciano una propuesta no de ley (PNL) para instar a la Generalitat a que se adhiera a la solicitud de modificación del Código Penal. Se busca así una postura conjunta de todo el arco parlamentario valenciano, que únicamente tendrá sentido si el próximo martes no sale adelante la propuesta de ley para tipificar la ocultación de cadáver, fin último que persigue la madre de Marta, a la que se han unido también las familias de Marta del Castillo, que lleva 13 años desaparecida tras ser asesinada por Miguel Carcaño, y de Diana Quer, víctima de otro feminicidio cometido por José Enrique Abuin Gey, más conocido como el Chicle.

Tal como ha venido publicando Levante-EMV, la iniciativa presentada por la Plataforma por Marta Calvo a todos los grupos parlamentarios, formalizada por el PP ante el Congreso, pide la modificación del artículo 140 del Código Penal, que regula la prisión permanente revisable, con el fin de que incluya dos nuevos supuestos para esa condena, la máxima contemplada en el ordenamiento jurídico español: el de la ocultación de cadáver por parte del autor de un homicidio y el de la reincidencia.

Tras la reunión formal con Catalá, antes de la cual la madre de Marta también ha tenido un breve encuentro con diputadas de Ciudadanos y del PSPV para mostrarle ambas su "total apoyo", Marisol Burón ha recordado que ya mantuvo una reunión con el president Ximo Puig, en la que "me dijo que lo que hiciera falta, que me iba a apoyar en todo". Por ello, afirma que "espero que desde aquí, desde las Corts Valencianes, hagamos presión para que el martes en el Congreso de los Diputados esto tire para adelante y se pueda aprobar ese cambio legal. Solo pido eso. Por mi hija, por todas las demás chicas y por todas las que puedan venir, que ojalá no haya ninguna más".

"Es una cuestión de humanidad"

"No es una cuestión de partidos políticos, ni de quién presenta o no la iniciativa. Es una cuestión de humanidad. Por todos los padres de España. Tiene que salir adelante. Solo pido que si alguien no está de acuerdo, que no vote en contra, que se abstenga y haga posible su aprobación. Y se lo pido especialmente al Partido Socialista. Si no optan por el sí, que se abstengan, por favor, pero que no se opongan, que no voten en contra. A mi hija esto ya no le llega, pero a las futuras víctimas sí", ha declarado Marisol Burón a Levante-EMV.

En este sentido, María José Catalá ha loado la lucha que encabeza la madre de Marta Calvo -"Marisol es la fortaleza hecha mujer", ha dicho- y ha defendido que "los que somos padres no podemos quedarnos ajenos y dar un paso atrás. Es una cosa sencilla para el legislativo, pero muy valiosa para la sociedad. Merecen que toda la sociedad valenciana y española dé un paso al frente".

Marta Calvo Burón, que tenía 25 años, fue supuestamente asesinada el 7 de noviembre de 2019 por el presunto asesino en serie Jorge Ignacio P.J., que se enfrenta a varias condenas de prisión permanente revisable en el juicio con jurado que se celebrará contra él entre el 13 de junio y el 15 de julio próximos, tal como adelantó este diario, bajo la acusación de haber dado muerte a la joven de Estivella y a dos más -Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas- y de haberlo intentado con ocho más, tal como ha venido publicando este diario.

El presunto asesino en serie, acusado de más de una treintena de delitos graves, utilizó supuestamente como arma homicida cocaína en piedras de alta pureza que introducía a sus víctimas por vía genital a escondidas y sin su consentimiento hasta causarles la muerte o llevarlas a una situación cercana a ella. Las once víctimas conocidas fueron atacadas en un plazo de poco más de un año, desde el verano de 2018 hasta ese 7 de noviembre de 2019 en que mató presuntamente a Marta Calvo en su casa alquilada de Manuel.