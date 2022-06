Según las fuentes consultadas por este diario, fue la hija de la víctima quien se topó con el cuerpo sin vida de su madre sobre las ocho de la tarde del martes. La joven había ido al mediodía a llevarle comida, sobre las tres de la tarde. Al entrar en la vivienda, ya no vio a su madre y tampoco a su compañero sentimental, por lo que dejó la comida en la cocina y se fue a trabajar, sin que esas ausencias la alarmasen ya que no había ninguna señal de lucha dentro de la casa.

Fue después, al salir del trabajo, cuando volvió a pasarse por la vivienda, ubicada al borde de la carretera CV-41, en la partida de la Materna, cuando empezó a inquietarse, ya que su madre seguía sin estar en la casa y todas las luces estaban apagadas. La chica fue a la parte trasera para recorrer el patio y el gallinero, y fue allí donde la encontró ya inerte y cubierta de sangre, por lo que llamó al 112 y pidió ayuda urgente.

En cuanto llegaron las primeras patrullas de la Policía Nacional de Alzira, corroboraron que se trataba de un asesinato y activaron al grupo de Homicidios de València y a la Policía Científica, así como a la comisión judicial, integrada por la jueza de Instrucción número 7 de Alzira, en funciones de guardia, y la forense de guardia, que examinó el cuerpo de la mujer asesinada.

La médica estableció la hora de la muerte en torno a las dos de la tarde, unas seis horas antes del hallazgo. El dictamen se ha visto corroborado por los testimonios de familias y vecinos del presunto homicida, que continuaba siendo intensamente buscado y del que no se descarta que se haya suicidado, ya que la Policía ha averiguado que acudió a casa de uno de los testigos para pedir un vaso de agua, tras lo cual se fue precipitadamente.

Una vez concluido el trabajo de la forense y de la Policía Científica, la jueza autorizó el levantamiento del cadáver, que se materializó poco antes de la medianoche, y su traslado al Instituto de Medicina Legal (IML) de València, donde se le ha empezado a practicar la autopsia en la mañana de este miércoles. Aunque el examen forense continuará hoy, para poder establecer qué lesiones fueron mortales y cuáles se produjeron después del fallecimiento, la causa de la muerte ya ha sido establecida: la hemorragia producida por las numerosas lesiones con un cuchillo de cocina, que la Policía Nacional recuperó en el corral, tirado junto al cuerpo de la mujer, que tenía 53 años de edad.

El caso está en manos del grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de València desde el martes por la tarde, cuando los agentes se desplazaron desde València a Alzira para asumir la investigación, dentro de la cual ya han comenzado a tomar declaración a los vecinos y familiares de la víctima. Además, ha acudido también desde València el grupo de inspecciones oculares de la Brigada de Policía Científica, para completar el estudio de la casa y recabar las pruebas que ayuden a determinar en qué circunstancias se ha producido este nuevo crimen machista.

Además, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil rastrearon ayer una vasta zona de campos en las inmediaciones de la casa para localizar al presunto autor del asesinato, aunque hasta ahora no ha dado resultado la búsqueda.

Otro caso sin denuncias previas por malos tratos

Amparo Montalvá no había denunciado nunca a su pareja por malos tratos, un indicador que no demuestra que no fuese víctima de violencia machista, sino simplemente que pasa a formar parte de ese amplísima estadística de mujeres asesinadas que nunca habían pedido ayuda. De las 19 mujeres asesinadas en este 2022 en crímenes machistas, casi un 74% –14– no habían interpuesto denuncia previa contra su verdugo, una realidad que pone el acento en la necesidad de aumentar los instrumentos para detectar el maltrato sin que las mujeres tengan que ser las responsables de dar el paso. T.D. València