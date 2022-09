La madre de una niña que presuntamente sufrió abusos sexuales a manos de su tío cuando tenía dos años y medio aseguró ayer que el acusado, su hermano, también se los infligió cuando era menor. «Creí a mi hija porque él a mi también me lo había hecho. Yo era pequeña, tenía seis o siete años. Nunca lo denuncié», apuntó ayer la progenitora durante el juicio que se celebra en la Sección Segunda de la Audiencia de Palma. «Quería a la niña como si fuera mi hija», espetó. El fiscal pide para el procesado una pena de seis años de prisión.

Durante su comparecencia por videoconferencia, la madre de la niña aseguró que no llegó a denunciar a su hermano. «Me enteré de lo ocurrido cuando me llamaron del Departamento de Menores del Consell. Me dijeron que lo había dicho en el colegio», indicó la mujer.

Los hechos por los que el acusado es juzgado en la Audiencia de Palma tuvieron lugar en 2017. Entonces el ahora procesado se trasladó con su pareja al domicilio de su hermana en Porto Cristo.

La pequeña declaró en el colegio que su tío había abusado de ella. La niña refrendó estos comentarios al ser interrogada por los especialistas en abusos de menores del Consell de Mallorca.

Durante su alocución, el encausado arremetió en todo momento contra su hermana y madre de la niña. En este sentido aseguró que ella les había invitado a permanecer en su casa poco antes del inicio de la temporada turística, por los problemas económicos que tenía.

Así, el procesado indicó que tenía una buena relación con los hijos de su hermana, incluida su sobrina pequeña. «A la niña le cambiábamos el pañal y el chupete. A los niños me los llevaba a hacer senderismo», apuntó.

Mientras, el acusado arremetió contra su hermana a la que culpó de llevar una vida disipada, desatender a los niños y gastarse el dinero «en alcohol y en fiestas», subrayó.

En el transcurso de su intervención, el encausado indicó que la niña pequeña y su hermano habían visto una película pornográfica en televisión.

Al parecer, su hermana habría dejado un DVD y los menores habrían visto estas imágenes. De acuerdo con su versión de lo ocurrido, esta circunstancia habría influido para que su sobrina de menos de tres años le hubiera acusado de los supuestos abusos sexuales

Al ser interpelado por el fiscal y asegurar que la niña habría confesado los abusos sexuales en el colegio, el procesado lo negó categóricamente. «No sé de dónde ha salido eso. No es cierto en absoluto», aseveró.

Durante la primera sesión del juicio también se visualizaron unas imágenes de la niña, durante una entrevista con los especialistas en menores del Consell de Mallorca. En ella la pequeña decía con inocencia que su tío se había personado de noche en su cuarto y la había despertado. Habría sido entonces cuando el hombre la había sometidos a los presuntos abusos sexuales.

Asimismo una técnica de la Unidad de Valoración de Abusos Sexuales del IMAS (UVASI) calificó de «creíble y válido», el testimonio de la niña al confesar los abusos sexuales que, supuestamente, sufrió a manos de su tío. «Difícilmente pudo haber sido inducido», abundó.

La especialista también indicó que la pequeña, con anterioridad, ya había verbalizado los abusos sexuales en el colegio.