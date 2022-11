El Tribunal Central de los Países Bajos ha condenado la mañana de este viernes a siete años de prisión por un delito de homicidio involuntario al autor material de la patada mortal al joven Carlo Heuvelman en julio de 2021 en Mallorca. Otros ocho procesados también han sido condenados a penas de prisión por otras agresiones en s'Arenal, pero no ha quedado acreditada su participación en el ataque mortal a Carlo. Un encausado más ha sido absuelto.

La resolución judicial del tribunal neerlandés, en el Juzgado de Lelystad, ha considerado acreditado que siete de los acusados cometieron violencia abierta la madrugada del 14 de julio de 2021 en s'Arenal. A todos estos jóvenes holandeses, todos ellos procedentes de la acomodada localidad de Hilversum, se considera que estuvieron involucrados en actos violentos en el bar Bier-Express. A S.B. y H.B., el tribunal aprecia que ha quedado demostrado su participación en patadas en la cabeza a otros jóvenes. Los jueces aprecian que "con total seguridad" que el primero, S.B., propinó patadas en la cabeza a Carlo Heuvelman que, cuatro días después, le causaron la muerte.

En la sentencia, el tribunal considera que la violencia desplegada en s'Arenal de Mallorca la madrugada del 14 de julio de 2021 era conocida en distinta medida por todos los acusados. No ocurría lo mismo con el caso de Carlo Heuvelman. Ninguno decía saber nada de esta agresión mortal ni de la persona que le había golpeado. De hecho de la inmensa mayoría de ataques violentos había grabaciones en vídeo, pero no ocurría lo mismo con el joven holandés fallecido como consecuencia de los golpes. Los jueces no consideran que haya quedado acreditado la participación en las patadas en la cabeza a Carlo por parte de M.T. y de H.B. No se puede decir lo mismo de S.B.

ADN de Carlo en sus zapatos

Algunas imágenes valorada por el tribunal para emitir su fallo muestran a jóvenes rodeando a Carlo y se aprecia cómo le golpean en la cara. Uno de ellos le propina puñetazos que le hacen caer al suelo. Entonces, varios chicos le dan patadas en el cuerpo. El tribunal ha determinado que S.B. es uno de los que le propina patadas en la cabeza. Un testigo le señala a él sin ningún género de dudas. También se encontró ADN de Carlo en su zapato que refuerzan la carga probatoria. La Sala concluye que no se puede determinar si otra u otras personas participaron en dicha agresión.