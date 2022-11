Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, la joven por cuyo asesinato cumple condena en prisión permanente revisable José Enrique Abuín, alias El Chicle, está este martes en A Coruña para asistir al juicio contra el hombre encarcelado por el crimen de su hija, que vuelve a sentarse en e banquillo, ahora por la presunta violación a la hermana de su esposa cuando esta era menor de edad. "Estamos aquí mostrando apoyo a la tercera víctima de este asesino. Diana desafortunadamente no puede estar aquí, voy a hacerlo yo en su nombre para que ella esté presente en la sala", ha proclamado el padre de Diana Quer al llegar a la sala donde se celebrará el juicio a El Chicle por la violación de su cuñada.

"Siempre digo que cuando para un violador, un agresor sexual o un pederasta la justicia no llega, llega tarde o llega mal, siempre hay víctimas inocentes que van a pagar las consecuencias. Ojalá que no se volviera a repetir", ha añadido Juan Carlos Quer. "Son 17 años desde que sucedieron estos hechos", ha continuado, en alusión a la presunta violación por la que hoy se sienta El Chicle en el banquillo, y ha afirmado: "Si este individuo hubiera estado en prisión, la vida de Diana no hubiera finalizado en el modo en el que finalizó".

El padre de Diana Quer ha enviado también un mensaje a los políticos: "Educar a este tipo de personas no es suficiente. Hacen falta leyes penales efectivas que pongan a la sociedad en prevención. De lo que se trata es de que no vuelva a suceder y por eso estoy yo aquí".