La Policía ha detenido en Sevilla a cuatro personas por su presunta participación en la venta de una recién nacida y a los que acusa de los delitos de tráfico ilegal o venta de niño y falsedad documental, según ha informado el cuerpo policial en una nota. Hace unos días, asuntos sociales del Hospital materno infantil Virgen del Rocío informó a la Policía Nacional del ingreso de una parturienta que había presentado documentación que al parecer era de otra persona.

Los cuatro detenidos habían planeado que una vez que esta mujer diera a luz a su bebé, este sería entregado a una pareja que no podía tener hijos a cambio de una elevada contraprestación económica. En un principio, estas cuatro personas pretendían realizar un tratamiento de maternidad subrogada, donde las parejas que no pueden tener hijos contratan a una mujer para que geste a su bebé y se lo entregue posteriormente a cambio de una compensación económica, un tipo de maternidad que es ilegal en España.

Tras diversas gestiones, los investigadores tuvieron conocimiento de que el caso se trató por el personal sanitario como "embarazo mal controlado", dado que no constaban seguimientos ni pruebas anteriores. En el historial clínico de la mujer figuraban registros de haber solicitado un tratamiento de fecundación 'in vitro' al no poder tener hijos, hechos que fueron relevantes para presuponer que se estaba haciendo pasar por otra persona. Tras los hechos, la Fiscalía de Menores de Sevilla decretó que la recién nacida fuese entregada a la Asociación de Protección del Menor de la Junta de Andalucía.