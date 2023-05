Alejandro Vaquero no se despega ni un segundo del teléfono móvil. No descansa porque espera la llamada bien de la Policía Nacional o bien de alguien que le de una pista para dar con el paradero de su hija de 2 años a la que no ve desde el pasado viernes porque su madre se la llevó de casa, en Zaragoza. "Todo lo tenía planificado, espero que no esté lejos", señala este vecino de la capital aragonesa en una conversación con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, del grupo Prensa Ibérica.

Vaquero explica que él y la madre de la menor, Iryna, estaban en trámites de separación pero que, de momento, vivían en la misma vivienda con la menor. El pasado viernes padre recogió a la pequeña de la guardería sobre las 15.30 horas y aprovechando que hacía buen tiempo, se fueron juntos a jugar a un parque del barrio Oliver y después a casa de los abuelos. La mujer le había dicho que había un cumpleaños y que en un momento dado le llamaría para recoger a la menor. "No sospeché nada, me llamó y se la bajé hasta que regresé a casa y ni estaban ellas ni nada"; lamenta este hombre que añade que "se llevó las maletas, los cepillos de dientes y todas sus joyas. Está claro que sus intenciones son las de no volver". Alejandro Vaquero destaca a este diario que la Policía Nacional ha podido visualizar las cámaras de seguridad del inmueble y saben que se marchó con la niña y que luego regresó sola para recoger más cosas y pedir dinero a los vecinos. "Hay dos opciones, o dejó sola a la niña en el coche durante todo eso o alguien la está ayudando", añade. El padre de Emily afirma que no tiene miedo a que a la niña le pueda pasar algo, pero sí el futuro que le pueda esperar. "He llegado a pensar que ha conseguido irse a Rusia con su familia, y ahí me asaltan los miedos porque mi hija va a estar muy falta de cosas que en España tiene y que en ese país hay carestía", añade. Por el momento, el caso se investiga como una desaparición y no como un secuestro de menores. "Nos estamos encontrando con bastantes problemas burocráticos. Las cosas van mucho más lentas de lo que no gustaría, pero tengo plena confianza en la Policía Nacional y en la Justicia". Vaquero ha acudido junto a su abogada Xenia Cabello al juzgado para pedir más medidas cautelares para intentar agilizar la búsqueda de la menor y dar pronto con su paradero. Emily Vaquero mide 96/98 centímetros, tiene un corte de pelo a media melena rubio y liso, los ojos marrones y gris claro. SOS Desaparecidos Aragón pone a disposición dos números de teléfono con los que contactar en caso de identificarlas, el 649 952 957 y el 617 126 909, y un correo electrónico info@sosdesaparecidos.es. Las Fuerzas de Seguridad son conocedoras de una media de un caso de secuestro parental al día al año.