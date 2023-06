Un golpe al estacionar un turismo contra otro ya aparcado en una calle de Zaragoza desembocó en una pelea en que un joven resultó gravemente herido en la cabeza. Literalmente fue agredido con unos palos que dos hombres llevaban en el maletero y que no dudaron de usar contra la víctima, quien acababa de salir de su coche junto a su mujer al bebé recién nacido que llevaban en brazos. Por suerte no tuvieron tiempo de coger la escopeta que decían tener, pues también les amenazaron con "pegarles un tiro".

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo electoral. Eran sobre las 16.35 horas cuando la sala del 091 comenzó a recibir decenas de llamadas de vecinos de la calle San Eloy, en el zaragozano barrio Oliver. Señalaban que se estaban escuchando gritos de una discusión y que una persona sangraba abundantemente.

Por ser jornada electoral y estar movilizados todo los agentes disponibles hasta allí se trasladaron varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que, solo con su presencia, dispersaron a la riña tumultuaria existente, si bien pudieron localizar a los dos agresores y a la víctima, que tuvo que ser trasladada inmediatamente al hospital Clínico Lozano Blesa de la capital donde ingresó por el traumatismo craneoencefálico que presentaba y le tuvieron que coser con 15 puntos de sutura en la cabeza. Se la habían abierto a palos. Asimismo, presentaba una fractura de un dedo y varios golpes en el costado y la espalda.

Según relataron los testigos, la víctima estacionó su turismo en la calle, descendió del coche junto a su mujer y el bebé que acaba de nacer para ir a casa. Justo en ese momento, otro conductor fue a aparcar su coche junto al del que resultó herido, dándole un golpe. Ante ello, el joven le recriminó lo que había hecho, iniciándose una agresiva discusión.

En un momento dado, al parecer, el padre e hijo que minutos antes habían golpeado el vehículo de la víctima se dirigieron al maletero y sacaron dos palos tipo cachaba y comenzaron a pegar al joven hasta que cayó sobre el suelo, donde siguieron apaleándole. Mientras gritaban: "Te vamos a matar hijo de puta, te vamos a matar, de esta no sale, vamos a coger la escopeta que tengo guardada y te vamos a matar". En paralelo comenzó a llenarse la calle de amigos y familiares de los que acabaron siendo detenidos, identificados como R. C. G. y R. C. J., españoles de 43 y 19 años, para dar apoyo a estos y jalearles. No obstante, acabaron marchándose a la carrera cuando escucharon las sirenas de los coches policiales.

También acudieron familiares del herido que trataron de ponerse en medio para hacer de escudo, siendo también apaleados y amenazados de muerte "por meterse en medio".

Por todo ello, R. C. G. y R. C. J., fueron arrestados como supuestos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa, pasando a disposición judicial y quedando en libertad provisional, aunque con una orden de alejamiento con respecto al joven herido y su familia.