“Fui a ese juicio para dos cosas: primero para escuchar que mi hija nunca se suicidó y para traer el pequeño pulmón de mi hija. Ahora no tengo más nada, se destruyó y no avisaron. Me quedé sin nada”, lamentó destrozada en declaraciones este mediodía desde Madrid al programa Ponte al Día de Televisión Canaria Miriam Rodríguez, madre de la joven paraguaya Romina Celeste, fallecida en la Nochevieja de 2018 en la casa que compartía con su marido, Raúl Díaz, en una urbanización de Costa Teguise (Lanzarote). Él reconoció en el juicio celebrado esta semana en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, que había maltratado, quitado la vida, quemado y descuartizado el cadáver de su mujer en distintos puntos de la costa de Lanzarote.

“¿De qué me sirve una pequeña placa? Voy a llevármela, pero ¿de qué me sirve? Si hubiera un poquito más diría por fin llegó mi hija a Paraguay, por fin llegó a mi casa, por fin va a descansar en paz en su casa y me daría un pequeño descanso en mi corazón. Vine con una pequeña esperanza de llevarme ese pequeño pulmón. Esperé cuatro años y cinco meses para que comenzara el juicio y ahora no tengo más nada”, aseguró Miriam en relación a la destrucción del pulmón de Romina Celeste, el único resto que había de la joven, y que ya no se podrá recuperar debido a lo que la abogada de la familia, Emilia Zaballos, considera un nuevo “error” en el caso Romina Celeste.

"Nadie de la Justicia me ha pedido perdón por todo lo que ha pasado con el caso de mi hija. Espero que me pidan perdón. Siempre pedí el pulmón de mi hija", reveló Miriam a programa Ponte al Día.

En opinión de Miriam, "la Justicia en España es peor que en Paraguay, porque si hay asesinato allí no salen de la cárcel", como ocurrió con Raúl Díaz cuando abandonó el pasado mes de enero la prisión de Tahiche (Lanzarote) tras cumplir los cuatro años en el centro penitenciario en prisión preventiva sin que se hubiera celebrado el juicio. "En Paraguay si hay asesinato no salen de la cárcel ni se pasean por la calle y no le destrozan el corazón a sus familiares. En Paraguay se esperan seis o siete años dentro de la cárcel".

Miriam recordó a su hija como una persona "muy divertida, alegre, muy amorosa y chistosa y con eso me voy a quedar. Siempre decía 'te quiero mucho'".

Romina dejó a dos hijos. Uno vive en Ecuador y otro en Paraguay con sus respectivos padres. "Por suerte, nos llevamos bien con los padres de los chicos", agradeció Miriam.

"Se abre una segunda batalla"

Según explicó ayer la letrada, el Instituto de Medicina Legal trasladó en enero de 2020 a la jueza del Juzgado de Instrucción de Arrecife que entonces instruía el procedimiento, que ya se podía disponer del pulmón. Zaballos añadió que “la jueza debió haber comunicado a las partes qué se hacía en el plazo de tres meses, si el pulmón se destruía o se devolvía, como se había dicho”. Sin embargo, “la jueza nunca hizo esa comunicación ni siquiera a los forenses, y tampoco a los fiscales ni a nosotros. Y lo han destruido. La madre no puede enterrarlo”, denunció Zaballos.

Lo único que quedan son las placas con el ADN que se extrajo del pulmón de Romina Celeste encontrado por un trabajador de la playa de Las Cucharas (Costa Teguise), en enero de 2019. Ese ADN fue el que se cotejó con el aportado por la madre de la joven. Tras su análisis los investigadores determinaron que el pulmón encontrado era el de Romina Celeste. Esas placas son las que se entregarán a la madre.

En sus 35 años de ejercicio profesional, Zaballos no se ha encontrado tantos problemas como los que se han ido acumulando en el caso Romina Celeste, además de las dilaciones indebidas. “Parece que este asunto ha acumulado todos los errores posibles. Cuando piensas que ya has terminado, se ha celebrado el juicio con el tribunal del Jurado, con esa confesión [Raúl Díaz] reconoció haber maltratado, quitado la vida, trocear el cadáver de su esposa y repartir su restos por distintos puntos de la costa de Lanzarote], te das cuenta de que no has ganado la guerra. Simplemente, hemos ganado la primera batalla porque se abre ahora la segunda”.

La madre de Romina Celeste “quiere que las irregularidades se aclaren. No se puede ir a su país, donde la están esperando, y que no pueda dar una explicación, que la Justicia una vez más haya fallado. Descansar después de esto, no va a ser como nosotros nos imaginábamos”, declaró Zaballos. Reclamó más recursos humanos y materiales y "muy buenos profesionales" para la Administración de Justicia para que "realmente se haga Justicia". Se preguntó "para qué nos sirven las leyes si al final se cometen todos estos errores".

La abogada de la familia de Romina Celeste reiteró que si el protocolo de violencia machista se hubiera activado tras haber acudido el 29 de diciembre de 2018, pocos días antes de su muerte al Hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote tras haber sido golpeada por su marido y si las cámaras de seguridad del centro sanitario hubieran funcionado, "Romina estaría viva porque tenía unas agresiones que quedaron acreditadas en el juicio que eran brutales. Y si a esto le añadimos esta última