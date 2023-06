El Juzgado de lo Penal número 3 de Palma ha condenado a un año de prisión al cirujano y otro tanto al anestesista por un delito de homicidio imprudente al realizar una liposucción mortal a Fátima Cherkaoui en Palma. La sentencia también inhabilita a los dos facultativos a ejercer la medicina durante un plazo de tres años. También contempla que indemnice a cada uno de los hijos de la víctima con la suma de 170.000 euros, más los interreses acumulados, y que se hagan cargo de las costas del mismo.

La resolución judicial respalda en parte la tesis defendida por la acusación particular, ejercida por la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias (Avinesa) a través del abogado Rafael Martín Bueno, y de la de la Fiscalía. No obstante la primera solicitaba para cada uno de los encausados cuatro años de prisión y el ministerio público reclamaba tres años para cada facultativo por un delito de homicidio imprudente. No obstante en la sentencia el juez ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas.

Fátima Cherkaoui , de 45 años, falleció después de someterse a una intervención quirúrgica de liposucción en la mañana del 6 de marzo de 2017 en el Centro Policlínico Quirúrgico, situado en el número 12 de la calle 31 de diciembre de Palma. Durante la operación, la paciente sufrió una parada cardiaca y una gran pérdida de sangre. Fue reanimada y trasladada a Son Espases, pero falleció allí al día siguiente por un shock hipovolémico.