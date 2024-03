El estado del mar complica la búsqueda de los menores que cayeron al mar en Canarias: "No pararemos hasta encontrarlos"

Salieron de sus hogares, en Las Palmas de Gran Canaria, el viernes por la mañana, en dirección al barrio de La Isleta. Pescar en la zona de El Confital y en la costa de Las Coloradas era el plan que dos amigos, de 16 y 17 años, habían orquestado. Allí, entre las rocas, con las cañas de pescar, pensaban pasar toda la jornada, tras haber tenido el visto bueno de sus padres. De hecho, uno de ellos había quedado con los jóvenes para recogerlos horas más tarde. Pero no se presentaron a la cita.

Desde el momento en el que se dio la voz de alarma, sobre las 19.15 horas, los efectivos de emergencias de Gran Canaria buscan sin cesar (por tierra, mar y aire) a los adolescentes, pero el mal estado del agua dificulta las tareas de rescate. De hecho, el Grupo Especial de Actividades subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil tuvo que retirarse este sábado, a mediodía, por el empeoramiento de las condiciones climatológicas.

Asimismo, los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistieron y trasladaron a un centro hospitalario a dos tripulantes de una embarcación de Salvamento Marítimo, que resultaron heridos de carácter leve tras un golpe de mar durante las labores de búsqueda.

«El objetivo es encontrar a los dos desaparecidos. Y no pararemos hasta conseguirlo», dicen desde el grupo de rescate, aunque no niegan la realidad: «El estado del mar no es favorable». Hoy se retomarán, desde primera hora, las tareas, pese a que el Gobierno de Canarias mantiene activa la situación de alerta por fenómenos costeros en todas las islas.

La búsqueda se centra, sobre todo, desde la playa de El Confital, en la parte suroeste de La Isleta, hasta el Roque Ceniciento, en el noreste, aunque no se descarta que pueda ampliarse. En el enclave, la Unidad de Tierra del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias (GES) ha desplegado un puesto de mando avanzado.

Faro de La Isleta

Los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, por su parte, han establecido en el faro la zona cero de la búsqueda con los drones, justo enfrente de donde se cree que desaparecieron. O, al menos, donde se hallaron las pertenencias de los adolescentes.

Las cañas de pescar y móviles de los dos amigos se encontraron el viernes por la tarde-noche en el extremo norte de la Isla, pasando la Punta de la Vieja, en un área escarpada conocida como La Hondura y que pertenece al terreno militar de La Isleta. Los dos jóvenes, según han informado fuentes policiales a LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, conocían la zona por su afición a la pesca y no era la primera vez que acudían al lugar. Por eso, la principal hipótesis que se baraja es que una ola los sorprendiese y un golpe de mar se los llevase.

La noche del viernes el estado de las aguas ya era complicado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronosticaba para esas horas mar de fondo de dos a cuatro metros de altura con fuerte marejada en las aguas costeras de Gran Canaria.

Fue un allegado de los desaparecidos el que guio (después de que los familiares diesen la voz de alarma al 112 al ver que no llegaban a la hora acordada) a los equipos de rescate. Bomberos y efectivos militares fueron los primeros en arribar a la zona en la que, presumiblemente, habían decidido pasar el día. El otro amigo les había acompañado en ocasiones anteriores a esa parte de la costa de Las Coloradas, muy habitual entre aficionados a la pesca, y sabía dónde podrían estar. No se equivocaba, aunque tan solo localizaron los enseres.

De inmediato, iniciaron la búsqueda, primero, de manera visual, con prismáticos, y a continuación con el equipo de drones. Al hallar las pertenencias se unieron las labores acuáticas y aéreas, con los helicópteros de los Cuerpos de Seguridad. También, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias activó rápidamente el dispositivo.

Hasta la noche del sábado, han intervenido un helicóptero y la Unidad de Tierra del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias (GES); embarcación y helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo; helicóptero del Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo del Ejército; helicóptero, embarcación patrullera Río Ara y Grupo Especial de Actividades subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil; embarcación y moto acuática de Cruz Roja, Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria, Policía Local, Policía Portuaria y Policía Nacionalque se encarga de diligencias de lo ocurrido.

También desde el aire se han utilizado drones del GES, de la Policía Nacional y de los Bomberos de la capital grancanaria.

A lo largo de la jornada, se unió Cruz Roja, que desplazó al Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) Psicosocial para la atención de los familiares de los afectados, que seguían el operativo de rescate en un área habilitada en Las Coloradas. Los efectivos volverán este domingo a peinar el área con el único objetivo de localizar a los menores. «Esperamos un milagro», concluyen.

En noviembre, un conocido ‘runner’ de Las Palmas de Gran Canaria desapareció también en El Confital, un poco más al oeste que los menores, en el área de Los Albarderos cuando se encontraba pescando y cayó al mar. Días más tarde los vecinos, en los grupos de batidas, hallaron sus playeras.