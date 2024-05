Los Mossos responden a Puente por el caos de Rodalies: "Sorprende que aún no hayan puesto la denuncia"

El director de los Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, ha respondido este martes al ministro de Transportes, Óscar Puente, quien el lunes acusó a la policía catalana de no garantizar la seguridad en las instalaciones ferroviarias. En una entrevista en 'Els matins' de TV3, Ferrer ha manifestado que le "sorprende que 48 horas después del incidente aún no se haya interpuesto ninguna denuncia". También ha desmentido al ministro, quien aseguró que aún no se había practicado ninguna inspección ocular en la zona de los incidentes. "Eso es mentira, hemos realizado tres entre el domingo y el lunes", ha afirmado Ferrer, quien ha insistido en que, aunque no se haya descartado la hipótesis del sabotaje, "no existe ningún elemento que la sustente".

El jefe de la policía también ha cuestionado que en una zona con un cableado tan sensible para la infraestructura como en la que se registró la incidencia no exista ninguna cámara de vídeovigilancia. "Es una irresponsabilidad acusar a la policía de inacción", ha afirmado Ferrer, quien ha "tendido la mano" al ministro para realizar una auditoria y ha puesto en valor la inversión tecnológica en drones que, según ha explicado, contribuirá a una mejor vigilancia de las infraestructuras.