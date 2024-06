Vuelcos, tiros y ajustes de cuentas: alerta por el aumento de crímenes por narcotráfico en España

"Este caso [el asesinato de Borja Villacís] es más mediático por el personaje. Pero este tipo de delitos están pasando casi a diario en España". Se lo cuentan a El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario, fuentes policiales que investigan el crimen organizado. Que el suceso que acabó el miércoles con la vida del hermano de Begoña Villacís y dejó a otro varón herido, no es un caso aisado. Las guerras entre clanes y organizaciones de narcotraficantes se está cobrando más víctimas que nunca en nuestro país.

El número, no obstante, es imposible de concretar. España no cuenta con una clasificación específica que incluya la tipología del delito. El Informe de Criminalidad que elabora el Ministerio del Interior recoge el número de homicidios dolosos, pero no determina si estaba relacionado o no con el narcotráfico. "Además, no es lo mismo dos toxicómanos que se pelean por unas dosis, que también sería narcotráfico a baja escala, que asesinatos entre capos", aclaran estas mismas fuentes.

A falta de cifras, hablan las impresiones de los profesionales de esta escena. Sean policías, abogados o vigilantes aduaneros. Y todos ellos tienen visiones coincidentes: "Delitos de esta tipología se están dando con más frecuencia que antes. Te podría decir que, desde la pandemia, el número aumenta cada año", aseguran desde la Guardia Civil. De hecho, la tasa de criminalidad subió en 2023 un 6% respecto al año anterior.

Borja Villacís, hermano de la exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís, en una imagen de redes sociales. / EPE

Volcadores

Lo que sí se sabe que se ha incrementado ha sido el número de delitos por narcotráfico, que es la otra pata de esta problemática. En el Balance de Criminalidad de 2023, elaborado por el Ministerio del Interior, se señala una subida del 10% con respecto a 2022. Porque España es la puerta de gran parte de las drogas que se consumen en toda Europa. Toda una industria que funciona de forma soterrada y en la que ha aparecido una figura incómoda que ha hecho volar por los aires el frágil equilibrio entre organizaciones. Son los volcadores. Delincuentes que se dedican a robar cargamentos de droga a organizaciones de narcotraficantes

"En el mundillo son ratas. A los volcadores, los narcos de verdad no los consideran narcos ni los respetan", explican fuentes de La Opinión de Málaga, el periódico del grupo Prensa Ibérica que cubre a diario la actualidad de la Costa del Sol. Una zona, con epicentro en Marbella, que es conocida como "la ONU del crimen organizado" y en la que confluyen mafias de todas partes del mundo.

"Esta semana han detenido a Mehdi, un delincuente afincado en Marbella al que tirotearon el verano pasado a plena luz del día. Pero no sólo Marbella. En los últimos meses ha habido un incremento de tiroteos en la provincia: Estepona, que está al lado. En Fuengirola hubo otro tiroteo no hace mucho. Y un intento de asesinato a machetazos en un vuelco", añaden estas fuentes. Porque los narcotraficantes se agrupan en lugares de toda la provincia. Los vuelcos, sin embargo, se están dando con mayor frecuencia un poco más al oeste. Entre las provincias de Sevilla y Cádiz.

Secuestros

El Mehdi cayó en la provincia de Sevilla, intentando huir de las autoridades. Su banda se había especializado en vuelcos de droga. Dos de los cuatro detenidos en esta operación tenían activas una Orden Europea de Detención y Entrega, emitidas por Francia por delitos graves contra las personas y el tráfico de drogas. La banda que intentó matarlos a tiros es la de su gran rival, u nnarco francés de origen magrebí llamado Mohamed Amra, alias 'El Mosca'.

¿Por qué Sevilla?: "La fama del hachís la tiene la provincia de Cádiz, pero la mayor parte de la droga sube el río Guadalquivir, y eso hace que muchos de los municipios sevillanos de la zona tengan ya clanes de narcotraficante con mucho poder. Y entre ellos siempre hay rencillas o cuentas pendientes", le explica a este diario un abogado hispalense que ha llevado varios casos de narcotráfico.

De hecho, Sevilla ha sido el sitio en el que se ha registrado el último asesinato por vuelco. El pasado14 de mayo, un varón de 40 años y nacionalidad española fue arrojado moribundo desde una furgoneta a la puerta de un hospital sevillano, donde falleció. Se trataba de un narco residente en las Tres Mil Viviendas (Sevilla) conocido como Dani el Turco, tal y como explica aquí El Correo de Andalucía, que fue presuntamente asesinado por cuestiones relacionadas con tráfico de drogas. Un formato que ya fue utilizado por otros delincuentes en 2023, que abandonaron agonizante a otro hombre en la puerta del hospital de Valme. Asesinatos que vienen precedidos de un secuestro y tortura.

Armas de guerra

Las causas son muy diversas, pero creen los expertos consultados que "la sofisticación de los ataques, el gran poder armamentístico que tienen ya estas organizaciones, que usan armas de guerra, sus pocos escrúpulos y la competencia salvaje, hacen que cada vez se radicalicen más en sus métodos". Los viejos códigos de honor entre personas del hampa, contaba aquí un agente de Vigilancia Aduanera a El Periódico de España, han desaparecido. "Este tipo de crímenes van a ir en aumento", pronostica.

En el caso de Borja Villacís, la investigación sigue abierta, aunque está muy avanzada. De momento hay tres personas detenidas: Kevin Pastor, de 24 años, es el presunto asesino. Un tipo que, al igual que su víctima, era militante de grupos de extrema derecha, relacionados con clubes de fútbol, que se han metido de lleno en el negocio del narcotráfico, los vuelcos y los secuestros desde hace unos años. Pasó en Barcelona con los Casuals (facción de los Boixos Nois) y pasó con Outlaw y Suburbios, escisiones de Ultras Sur y Frente Atlético.

Son los conocidos coloquialmenbte como narconazis. Sobre ellos tiene puesto el foco la policía para resolver el crimen de Villacís. A priori, parece que el conflicto entre Pastor y Villacís vino dado por una pelea previa y que habían quedado para pegarse, aunque la policía encontró una gran cantidad de dinero en metálico en posesión del finado. Sea como fuere, las fuerzas de seguridad advierten: "O se toman medidas, o este tipo de crímenes se van a normalizar en España".