Detenido el dueño del Medusa Beach por el derrumbe en el que murieron cuatro personas en Mallorca

La Policía Nacional ha detenido hoy al propietario del Medusa Beach Club, el local de s'Arenal en el que murieron cuatro personas y otras 16 resultaron heridas el pasado 23 de mayo al derrumbarse la terraza, que según la investigación se utilizaba de forma ilegal y había sido sometida a reformas irregulares. Investigadores del grupo de Homicidios han arrestado a mediodía al sospechoso, el empresario austriaco Christian Arnsteiner y lo han trasladado a comisaría. En principio, está acusado al menos de cuatro delitos de homicidio imprudente y seis más de lesiones. Está previsto que esta tarde sea puesto a disposición del juzgado de guardia de Palma de Mallorca.

Los investigadores llevan más de un más recabando pruebas y evidencias sobre la situación del establecimiento. Las pesquisas han evidenciado que la terraza del establecimiento, que se hundió y arrastró con ella a la planta baja hasta acabar en el sótano del edificio, "no tenía licencia", según informó tras la tragedia el alcalde de Palma, Jaime Martínez. En consecuencia, la actividad en la azotea que cedió era "ilegal". Además, se habían llevado a cabo en la estructura diversas obras que la sobrecargaron, provocando que no pudiera soportar el exceso de peso y se desplomara. "No tenía licencia y el informe de la ITE (Inspección Técnica de Edificios) de 2023 dio un resultado desfavorable", recalcó el alcalde.

El jefe de los Bombers de Palma, Eder García, añadió que se trató de "una combinación de sobrepeso y sobrecarga de uso, al haber en la terraza 21 personas". La sobrecarga hizo que "se punzonara el forjado por la parte inicial" y se desplomara.

En el derrumbe murieron un hombre senegalés de 44 años, una joven española de 23 años que trabajaba en dicho establecimiento y dos turistas alemanas, una de 20 y otra de 30 años. Además, otras 16 personas sufrieron lesiones de diversa consideración. Todas han recibido ya el alta.

Según ha informado la Policía Nacional, los investigadores de Homicidios, junto con los informes técnicos del Ayuntamiento de Palma, han determinado el colapsó afectó a parte de una cubierta que se unió a la terraza del local para la explotación del negocio para la que no se disponía de licencia o permiso. La estructura no había sido reforzada para dicho uso y como consecuencia de las modificaciones había recibido una sobrecarga de peso. Ese peso añadido a la estructura junto con el de las personas que ocupaban ese espacio en el momento del siniestro provocó el colapso de la estructura y su hundimiento. Una vez concluida la investigación los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional han detenido al responsable de la empresa que explotaba el negocio por su presunta implicación, en comisión por omisión, de 4 homicidios por imprudencia grave y 6 por lesiones graves por imprudencia.