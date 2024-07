Viola a su exnovia con sumisión química, lo admite y no entra en prisión

Un individuo de 49 años de edad ha sido condenado a dos años de cárcel tras admitir que mantuvo relaciones sexuales no consentidas con su exnovia cuando ella estaba inconsciente tras haber sido drogada por él. Sin embargo, el sujeto, originario de Ecuador y vecino de Totana (Murcia), no entrará en prisión con la condición de que no vuelva a delinquir en un lustro, indemnice a su víctima con 8.000 euros (que le irá ingresando por plazos) y asista a un programa de igualdad de trato y educación sexual.

Así consta en la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, a la que ha tenido acceso La Opinión.

Los hechos tuvieron lugar el año antes de que estallase la pandemia de coronavirus, pero han sido juzgados y sentenciados en el presente 2024. Según se lee en el relato de hechos probados, y reconoció luego el individuo, la mujer lo llamó una semana después de cortar a fin de que él le devolviese un dinero. El hombre la instó a que fuese a su casa y ella así lo hizo.

Antidepresivos en la bebida

Sobre las dos de la tarde, «durante la comida, la cual había sido encargada a un establecimiento de comida rápida por el hombre, este vertió en el vaso de la mujer una cantidad de amitriptilina, que la privó de sentido, y aprovechando tal circunstancia mantuvo relaciones sexuales con ésta, con penetración vaginal», detalla la resolución judicial.

La mujer se despertó sobre las ocho de la tarde, «aturdida y no recordando lo ocurrido», apunta la sentencia, que añade que «según el informe de Química, los resultados fueron positivos a amitriptilina antidepresivo, a dosis terapéuticas menor de 0,05 mg/l en sangre y presencia de la sustancia en orina, que fueron halladas en la mujer, y entre cuyos efectos se encuentra somnolencia, letargia, cierto deterioro de la capacidad y de la concentración».

Si delinque, a la cárcel

Según el informe de Biología, consta la presencia del perfil genético del sujeto en muestras tomadas de la zona vaginal de la víctima.

El hombre, condenado por un delito de abuso sexual con acceso carnal, con las atenuantes de reparación del daño, dilaciones indebidas y reconocimiento de los hechos, no podrá acercarse a menos de 200 metros de la mujer ni comunicarse con ella por medio alguno durante cinco años. Si el individuo delinque de aquí a 2029, ingresará en prisión, deja claro la sentencia, que es firme.