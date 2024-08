Pintarrajean toda la fachada de la casa de Messi en Ibiza y consiguen entrar en la villa

"Tintamos la mansión ilegal de Messi en Ibiza". Sin esconderse. Esto es lo que aparece en las redes sociales de Futuro Vegetal con imágenes de la blanca fachada de la villa que Leo Messi tiene en Sant Josep, absolutamente pintarrajeada de rojo y negro.

"La mansión es una construcción ilegal que el futbolista adquirió por la exorbitante cifra de 11 millones de euros. Mientras esto sucede, solo en Baleares han muerto entre 2 y 4 personas como consecuencia directa de la ola de calor. El 1% más rico de la población es responsable de la misma cantidad de emisiones de carbono que los dos tercios más pobres", son algunas de las frases que acompañan las imágenes del acto ilegal contra la casa del jugador de fútbol y en las que, además, aparecen los autores posando frente a la entrada de casa con una pancarta: "Help the planet. Eat the rich. Abolish the police" ("Ayuda al planeta. Cómete a los ricos. Abolición de la policía").

Entre las imágenes que Futuro Vegetal ha colgado en sus redes sociales, se puede apreciar cómo los activistas se han colado (de noche) en la vivienda de Messi. Se han hecho fotos tanto en la iluminada piscina como frente a una portería de un pequeño campo de fútbol en el que tanto los hijos como los amigos de Messi juegan algunos partidos cuando descansan en Ibiza.

"Esto no es más que otra muestra de cómo la ley no funciona igual para todos", ha afirmado Bilbo Bassaterra, portavoz del colectivo, quien ha añadido que "esta misma semana en la isla se ha desahuciado a casi 200 trabajadoras de un asentamiento sin solución habitacional, mientras el Partido Popular de la mano de Vox planean la legalización de edificaciones ilegales a cambio de un pago".

De este modo, el activista considera que "son políticas al servicio de quienes más tienen y que atentan directamente contra los derechos del resto de la población".

¿Quiénes son Futuro Vegetal?

Según la información que aparece en la web de esta organización, Futuro Vegetal se define como "un colectivo de desobediencia civil y acción directa que lucha contra la crisis climática mediante la adopción de un sistema agroalimentario basado en las plantas".

Futuro Vegetal argumenta que el informe de 2023 de Oxfam señala que "el 1% más rico de la población mundial generó en 2019 la misma cantidad de emisiones de carbono que los dos tercios más pobres de la humanidad, pese a que son precisamente las comunidades más vulnerables quienes padecen las peores consecuencias de la crisis".

"Contra toda lógica, las políticas de (Pedro) Sánchez siguen encaminadas a subvencionar a grandes magnates de corporaciones cárnicas y energéticas, las principales responsables del aumento de la temperatura media de la Tierra", ha criticado la organización.

A través de sus redes sociales, Futuro Vegetal ha criticado que "las instituciones están al servicio de una pequeña clase dominante y no representan la voluntad popular", por lo que "es responsabilidad de toda la sociedad generar alternativas deseables que cubran las necesidades básicas de toda la población".

En relación con la policía, la organización la considera una "herramienta represiva cuyo objetivo primordial es mantener un orden de cosas donde las clases dominantes se saben impunes" y que el mantenimiento de esta es "incompatible con alcanzar soluciones efectivas a la crisis climática".