Un altar en honor a Mateo en el polideportivo de Mocejón: "No tiene sentido. Se va a hacer difícil vivir sin ti."

Mocejón, el pequeño pueblo de Toledo en cuyo polideportivo Mateo, de 11 años, fue asesinado el pasado domingo por otro joven del pueblo, J.P., de 20 años y con una alta discapacidad, sigue tratando de asimilar lo ocurrido, de entender lo intentendible. A modo de despedida, amigos del niño, que estudiaba en el Colegio Miguel de Cervantes 5º de Primaria han colocado una suerte de altar a la entrada de la instalación deportiva.

Velas, flores y mensajes en hojas de colores para Mateo, el niño acuchillado cuando jugaba al fútbol a primera hora de la mañana del domingo. "Te quiero, eres el mejor, siempre te llevaré en el corazón", "descansa en paz, siempre estarás en nuestro corazones" o "Mateo aunque te hayas ido siempre estarás en nuestros corazones. Nunca te olvidaremos. Siempre será parte de Des-Ubikados. Vuela alto y en paz" son algunos de los mensajes que se podían leer esta mañana.

Uno de los mensajes que han dejado en el altar en honor a Mateo. / EPE

"No me lo puedo creer, es muy fuerte"

En otra de las misivas, otro niño mostraba su perplejidad ante lo ocurrido: "Mateo, lo que te ha pasado es muy fuerte. No sé lo que le ha pasado pero muy normal no es. No tiene sentido y no me lo puedo creer. Sé que ha pasado, pero no entra en mi cabeza. Nos has marcado a todos los que te conocimos. Te echamos de menos. Eres parte de los Des-Ubikados".

"Se me va a hacer difícil vivir sin ti, pero lo voy a intentar. Te voy a ir a ver todos los días, y también te voy a escribir. Te quiero Mateo, no va a haber ningún amigo como tú", rezaba otro de los mensajes que se han pegado en una de las paredes del polideportivo. "Eres mi Koke favorito", se leía en otra de las misivas en referencia a la pasión del niño por su jugador favorito del Atlético de Madrid.

Los hechos ocurrieron en el campo de fútbol del polideportivo sobre las diez de la mañana, cuando J.P., un joven de 20 años con un 70% de discapacidad, acudió a las pistas con la cara tapada por una camiseta blandiendo un cuchillo. Tras intentarlo con un grupo de niños más mayores, de 14 y 15 años, fue a por los más pequeños. Los amigos de Mateo lograron escapar subiéndose gracias a unas cajas de botellas de cristal al techo de un chiringuito de la instalación deportiva, pero él no pudo hacerlo.

El presunto asesino le propinó 11 puñaladas. Tras el crimen, J.P. huyó por el mismo agujero de la valla del polideportivo por la que había entrado. Volvió a casa de sus abuelos, muy cerca de la Plaza del pueblo, se cambió, y a mediodía fue con su padre a misa.