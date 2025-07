Detenido un sospechoso por el apuñalamiento mortal de una persona sin hogar en Gran Canaria

La Policía Nacionalha detenido este miércoles a un hombre como sospechoso de la muerte de una persona sin hogar en Playa del Inglés en la madrugada del martes y al que presuntamente asestó al menos dos puñaladas con arma blanca a la altura del estómago dejándole parte de los intestinos fuera de la cavidad abdominal. El arrestado es un vecino de San Bartolomé de Tirajana y por ahora se investiga la relación que tenía con la víctima y el móvil del homicidio. La autopsia ha confirmado que se trata de un homicidio. El fallecido, que fue hallado en la escalera que conecta el Paseo Costa Canaria con el aparcamiento del Anexo II junto al Hard Rock, era un ciudadano que desde hacía años pernoctaba en la calle en distintos puntos del municipio; previamente dormía en la plaza de San Fernando.

Desde que se alertó del hallazgo del cuerpo de la víctima, la Policía Nacional activó un amplio dispositivo de búsqueda para tratar de localizar al autor del crimen que incluyó el análisis de grabaciones de las cámaras de seguridad de los edificios de la zona y del tráfico para reconstruir los pasos del presunto homicida. 22 horas después, sobre las 10.00 horas de la mañana de hoy, los agentes arrestaron al sospechoso en el entorno de la Avenida Bonn de Playa del Inglés, ubicada a pocos metros del lugar donde el día anterior fue hallado el cuerpo de la víctima. Posteriormente, los agentes realizaron una entrada y registro en una casa del patronato de San Fernando donde el detenido reside con su hermano en busca de pruebas que pudieran vincularlo al crimen así como del arma homicida.

La investigación, dirigida por la Policía Científica, junto al Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Maspalomas, trata de determinar qué relación tenían los hombres -los dos de nacionalidad española-, si habían coincidido previamente como usuarios de un banco de alimentos, si pedían limosna juntos y, sobre todo, si tenían rencillas previas relacionadas con las presuntas adicciones de ambos. De hecho, testigos afirman que los hombres mantuvieron una pelea durante la noche del crimen. No se descarta un conflicto vinculado al alcohol y las drogas.

Zona en la que fue hallado sin vida el cuerpo de un hombre sin hogar en el aparcamiento del centro comercial Anexo II en Playa del Inglés el pasado martes. / L.P.

Alerta

Los servicios de emergencia recibieron la primera llamada de alerta minutos antes de las 12.00 horas de la mañana del miércoles y hasta el lugar se desplazaron varias patrullas policiales. En cuestión de segundos, la escalera que conecta el paseo con la playa quedó acordonado tanto por la parte superior como por la inferior para evitar el tránsito de personas.

Fue una trabajadora de un establecimiento de restauración cercano la que dio la voz de alarma pasadas las 11.30 de la mañana. «Una persona que subía las escaleras comentó que parecía que allí había alguien viviendo, pero nosotros ya lo conocíamos porque llevaba allí unos tres meses», señala. Pero al fijar su mirada en el lugar donde pernoctaba la víctima -un hueco en el que se resguardaba debajo de la escalera y detrás del edificio de la concejalía de Turismo- se percató de que sobresalía el pie y que no tenía buen color. «Se notaba que no estaba bien, así que me subí al muro, vi que tenía sangre en la barriga y llamé al 112; cuando llegó la Policía me dijeron que había fallecido», añade. La víctima, señala la trabajadora, «no era un hombre molesto y era muy ordenado con el colchón y su ropa». Por la mañana se marchaba de la zona y solo volvía para dormir.

El hombre fue hallado muerto a media mañana del miércoles sobre el colchón en el que dormía. Bajo la escalera. Allí llevaba alrededor de tres meses; previamente había pernoctado en la plaza de San Fernando de Maspalomas durante una larga temporada, según testigos.

Tras confirmar la autopsia que se trata de un homicidio, la muerte de esta persona sin hogar es el décimo crimen registrado en Gran Canaria en lo que va de año, sin contar el tiroteo de un joven migrante en el aeropuerto. La zona donde se produjo fue escenario de otra muerte violenta en julio de 2009, donde un alemán sin hogar fue asesinado por otro indigente polaco tras una pelea de una pedrada en la cabeza.