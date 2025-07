La jueza envía a prisión al ultra de Mataró por incitar la "cacería" de Torre Pacheco y tener armas sin permiso

Una carabina con mira telescópica, una ballesta, una pistola de fogueo, una porra eléctrica... El ultra de Mataró Christian Lupiañez guardaba en su domicilio -la casa de su madre- un pequeño arsenal sin registro que le halló la Guardia Civil. Y ese ha sido otro detalle influyente para que la jueza de guardia de Mataró (Barcelona) haya enviado a prisión preventiva comunicada y sin fianza al supuesto organizador de la plataforma ultra Deport Them Now, desde la que se incitó en redes sociales a hacer una "cacería" contra inmigrantes magrebís en la localidad murciana de Torre Pacheco.

La jueza ha considerado que la posesión de ese tipo de armas "resulta habitual en personas vinculadas a grupos extremistas o radicales" para utilizarlas en defensa o ataque en diversos tipos de altercados, pese a que Lupiañez le ha explicado que lo tenía para defensa de su casa.

En auto emitido este jueves después de dos horas de comparecencia, la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Mataró esgrime para su decisión el delito de incitación al odio como primera figura penal en la que se ve implicado el ultra de Mataró, susceptible de castigo con cuatro años de prisión. Pero no es la única. También aprecia pertenencia a organización ilícita y el delito de discriminación, además del de la tenencia ilítica de armas.

Llamamiento violento

Ante la jueza, Christian Lupiañez ha querido mostrarse arrepentido. El ultra ha admitido ser el creador del chat de Telegram Deport Them Now, y que esa plataforma, replicada también en Telegram y que aparentaba en redes sociales ser un movimiento internacional, solo le tenía a él como militante.

Lupiañez ha tratado de excusarse de los efectos creados por su violento llamamiento, leído y compartido por decenas de miles de personas y que, según un análisis de órganos de observación del cibercrimen en Interior, se ha visto rodeado de una cadena de reacciones y de desinformación que ha conseguido 51 millones de impactos en todo tipo de redes sociales.

Llegada de Christian Lupiañez sa los juzgados de Mataró este jueves. / Alejandro García EFE

Ha dicho Lupiañez que no se esperaba esa reacción de ultras de toda España, pese a que, tras la paliza sufrida por un anciano de Torre Pacheco a manos de tres marroquís el día 9 y las primeras reacciones de ira en redes sociales, había difundido en su chat de Telegram un virulento comunicado en el que invitaba: "Convocaremos cacería para los días 15, 16 y 17 de julio, patrullas vecinales con el fin de dar con ellos y justicia directa para reunirlos con Alá; y si los demás magrebíes del pueblo no colaboran con la identificación de los culpables, ellos se convertirán automáticamente en culpables y pagarán por lo ocurrido".

Ha admitido el detenido que difundió ese comunicado, pero ha querido excusarse explicándole a la jueza que lo hizo en un momento de ira tras haber leído en la prensa la agresión de que fue objeto el jubilado de Torre Pacheco.

Arrepentido

Lupiañez le ha expresado su pesar a la jueza, según fuentes de su entorno, y ha prometido que no lo volvería a hacer y que llamaría a sus seguidores a la calma. Ahora, tras su puesta a disposición judicial, es un dilema su encarcelamiento. Las autoridades penitenciarias catalanas tienen que decidir dónde le meten que no se dispare el peligro de represalias que le rodea: abunda la población magrebí en las cárceles catalanas, especialmente en el área de preventivos de Brians, donde podrían internarlo, por lo que es probable que le busquen un módulo donde su seguridad no represente un problema grave.

Varios agentes de la Guardia Civil controlan los accesos durante una manifestación no autorizada y promovida por grupos de ultraderecha en redes sociales, a 15 de julio de 2025, en Torre Pacheco, Murcia (España). A raíz de la agresión a un anciano el pasa / Edu Botella - Europa Press

El juzgado catalán -que se inhibirá en el 4 de San Javier, que es el que instruye las algaradas ultras de Torre Pacheco- no ha apreciado riesgo de fuga en Christian Lupiañez, pero sí el de reiteración delictiva, y "el contexto de grave confrontación" en el que se produce su detencón. Ha pesado además el riesgo de que además de destruir pruebas, siguiera instigando acciones de odio de forma anónima en redes sociales desde cualquier ordenador, con influencia en posibles reactivaciones de la violencia en Torre Pacheco u otros puntos del país.

Christian Lupiañez no se tabapa al principio de su actividad como agitador. Antes de los altercados que ha generado en Murcia llegó a promocionarse en otros perfiles de redes sociales como fundador de la plataforma Deport Them Now EU, y había aparecido como tal en una entrevista para un digital emitido desde Italia. Ahora su nombre figurará en otro tipo de escrito: un recurso de su encarcelamiento ante la Audiencia Provincial de Barcelona.

