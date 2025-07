Tres hermanos buscan a su madre, desaparecida en el aeropuerto de Madrid: "Tenemos la esperanza de encontrarla con vida"

Llevaba más de dos años sin ver a sus dos hijas, desde que ambas emigraron a España procedentes de la ciudad colombiana de Cali para trabajar en Ibiza. Por eso, la familia de Orlinda Marín, una ama de casa de 60 años que nunca había viajado fuera de su país, decidió organizarlo todo para que la mujer cruzara el charco y visitara a las jóvenes durante dos semanas.

El pasado 8 de junio, con una pequeña maleta y gran ilusión, Orlinda se reencontró con Estefanía y Alexandra, de 26 y 27 años. Su hija mayor acababa de dar a su madre una de las mejores noticias posibles: Orlinda iba a ser abuela. La mujer no vino sola desde Colombia, la acompañó su padre, Olinder, un taxista colombiano que a sus 80 años sigue teniendo energía para ejercer como chófer en su país.

"Pequeños despistes"

El anciano, un hermano de Orlinda y Juan David, el menor de los tres hijos de la mujer y su "ojito derecho", cuidaban de ella en Colombia y la acompañaban en todas sus tareas diarias desde que, hace seis años, cuando Orlinda tenía solo 54 años, le diagnosticaron demencia. La mujer alternaba desde entonces momentos de lucidez con "pequeños despistes", explica su hija Estefanía al canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, pero nunca había desaparecido o sufrido un episodio tan largo como para desorientarse y perderse. Hasta ahora.

Orlinda, el día de su desaparición, en el aeropuerto de Ibiza / CEDIDA POR LA FAMILIA

Tras catorce días felices, disfrutando de algunas calas ibicencas y visitando monumentos en familia, Orlinda y su padre debían regresar a Cali el pasado 22 de junio. Ella y el anciano se despidieron de Estefanía y de Alexandra y tomaron un vuelo que los llevó desde la isla hasta Madrid, donde hacían escala antes de embarcar hacia Colombia. Como ya habían hecho en el viaje de ida, solicitaron el servicio de asistencia para personas mayores o con movilidad reducida del aeropuerto, para que les ayudara con el equipaje y los accesos al avión.

La mujer desaparecida, junto a su padre, durante su estancia en Ibiza / CEDIDA POR LA FAMILIA

"El chico del servicio de asistencia los recogió del avión y los acompañó hasta una sala de espera hasta que partiera su siguiente vuelo. En un momento dado, mi madre dijo que iba un momento al baño y se marchó. Mi abuelito se quedó medio dormido. Fueron apenas unos minutos, pero cuando él vio que no había vuelto y fue al baño a buscarla, ella ya no estaba", lamenta Estefanía, hija de Orlinda.

Un club de golf

"Nos llamó por teléfono muy alterado, contando lo que había ocurrido. Y pues le pedimos que acudiera inmediatamente a la policía a denunciar su desaparición. Los agentes miraron las cámaras de seguridad y nos confirmaron que mi madre salió del aeropuerto, desorientada, a las 9:05 horas. La cámara de una gasolinera cercana la grabó a las 9:50 horas. Luego, supimos que había pasado por la puerta de un club de golf de Alcobendas (Madrid) a las 10:30 horas", explica la joven.

Esa es la última pista, la última imagen, que hay de Orlinda, a la que la Policía Nacional ha buscando, con ayuda de guías caninos, en los alrededores de ese club de golf, en varios terrenos junto al Cementerio de San Isidro y el entorno del aeropuerto. También en arroyos, casas abandonadas de la zona y caminos rurales ubicados en la autopista M-12 y en la A-2.

En total, han peinado una zona geográfica que se tarda más de cuatro horas en recorrer a pie.Todo pensando en que Orlinda, que goza de buena salud física y a la que se observa en las grabaciones andando a buen ritmo, pudo ser capaz de alejarse mucho del aeropuerto, aunque se marchara caminando. También sin descartar la posibilidad de que alguien la viera despistada y se ofreciera a llevarla en coche hasta algún otro punto de Madrid.

Orlinda y su hija Estefanía / CEDIDA POR LA FAMILIA

En esa posibilidad piensan sus hijos: "Lleva casi un mes perdida, pero que no hayamos tenido malas noticias también nos da la esperanza de encontrarla con vida. Creemos que alguien pudo recogerla y que ahora puede estar ayudándola, sin haberse enterado de que es una mujer desaparecida y que sus familiares la estamos buscando. Por eso es tan importante no dejar de buscarla", apunta Estefanía.

Su hermano, Juan David, ha viajado desde Cali a Madrid para encontrar a su madre. Y "dice que no piensa irse sin ella". El joven, de 25 años, duerme incluso en el coche que ha alquilado, otras noches pernocta en casa de una amiga que Orlinda tiene en Madrid. "Dedica sus días a recorrer la ciudad. Ha ido a centros médicos, albergues, hospitales, Cáritas... con la foto de mi mamá, por si la hubieran visto. Ha pegado carteles por todas partes...", cuenta Estefanía.

Bulos y comentarios ofensivos

Además de la desaparición de la mujer, la familia de Orlinda ha tenido que lidiar estas semanas con bulos de ciudadanos que, en lugar de ayudar a encontrar a la mujer, han vertido comentarios ofensivos hacia ella y su padre: "Hay gente que dice que mi mamá y mi abuelo lo que pretendían era aprovechar y quedarse en España en lugar de regresar a Colombia. Cuando mi abuelo se volvió a Cali en avión, el mismo día de la desaparición de mi madre, para evitar problemas, y para no perder el billete", cuenta Estefanía.

Cartel de alerta de Sos Desaparecidos para el caso de Orlinda. / SOS DESAPARECIDOS

"Mientras mi abuelo lloraba todo el tiempo y se culpaba diciendo que tal vez si no se hubiera despistado en el aeropuerto mamá tal vez no estaría perdida, algunas personas se dedicaban a hacer estos comentarios... no saben el daño que pueden llegar a hacer a personas que ya estamos sufriendo un dolor terrible", se queja la hija de Orlinda.

Va a ser abuela

La joven y sus hermanos hacen un llamamiento para que si alguien tiene alfuna pista de su madre, por pequeña que sea, la aporte a la policía. Y si no, "que comenten el caso de mi madre con cualquiera que se encuentren: un vecino, un amigo, su familia... porque alguno de ellos puede haberla visto y no saber que la estamos buscando".

Los hijos de Orlinda esperan recuperarla para cuidarla, como ella y el abuelo de los jóvenes llevan haciendo toda su vida con ellos. A pesar de su enfermedad, la mujer seguía disfrutando hasta su desaparición de pequeños placeres: "es aficionada a ver novelas en la tele, pasaba las tardes viéndolas y conversando con mi hermano y con mi tío", recuerda Estefanía. Desean, con todas sus fuerzas, que la mujer se encuentre bien y que pueda volver para, algún día, llegar a conocer a su nieto.