Dos localidades de Zaragoza vuelven a la normalidad tras cuatro horas de confinamiento por el incendio de una industria química

Han sido alrededor de unas cuatro horas, entre las 6.45 y las 10.30 horas, el tiempo que los cerca de 9.000 vecinos de las localidades zaragozanas de Zuera y San Mateo de Gállego han permanecido confinados en sus domicilios por una orden que los obligaba a permanecer en sus casas con las ventanas cerradas ante el riesgo vital que suponía la presencia de una nube tóxica generada por un incendio en la planta de la empresa química Unión Deriván, ubicada en el polígono El Campillo. A los pocos minutos, a las 6.47 horas, el Gobierno de Aragón ha activado el Nivel 1 del Plan de Emergencia Exterior según los "protocolos establecidos para instalaciones con riesgo químico" hasta poco antes de las 19.00 horas, cuando se ha dado por finalizada la situación de emergencia y el incidente, estabilizado.

Tras la reunión mantenida en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) a primera hora de la tarde, el incendio en la empresa química se ha declarado bajo control, por lo que aunque se mantiene la fase de alerta, se ha decretado el desconfinamiento total de la población, así como la retirada de todos los medios de intervención, por lo que no se mantienen restricciones ni medidas especiales en el entorno del polígono industrial El Campillo.

Asimismo, cerca de las 15.00 horas se ha reabierto la carretera A-124 entre los kilómetros 0.600 y 4, restableciendo el acceso al Polígono Industrial El Campillo, que había sido cerrado como medida de seguridad y donde estaban trabajando patrullas de seguridad ciudadana, tráfico, GEDEX, USECIC Y GRS y con equipos NRBQ realizando labores de cerramientos perimetrales para facilitar la labor de los trabajos de extinción.

Todavía se desconocen las causas de este accidente que ha mantenido en vilo a la localidad zufarina y su entorno, pues también se ha obligado al aislamiento de las urbanizaciones El Saso y El Llano, ubicadas en San Mateo. Sin embargo, distintas fuentes oficiales señalan que, en un principio, no se han registrado heridos. La dirección del viento ha sido favorable desde el inicio de la mañana y la dirección de la pequeña nube tóxica no se ha acercado los municipios, la cual finalmente no ha resultado perjudicial para la salud.

De hecho, ha sido el Director General de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero Forcén, quien ha asegurado ante los medios que, efectivamente, esa "nube tóxica" no ponía en peligro a la población. "Lo que estaba ardiendo, que eran los ácidos grasos, eso no es tóxico per se, pero sí que efectivamente produce una nube de humo y de partículas importante y, por tanto, también recomiendan el confinamiento", ha afirmado Clavero, quien ha especificado que de los dos depósitos que contenían productos peligrosos "solamente una de las válvulas, de menor importancia y peligrosidad, ha saltado por seguridad simplemente por calentamiento". Sin embargo, ha señalado Clavero, al final "ninguno de los depósitos ha visto afectado por el incendio". En caso contrario, de que ambos depósitos hubieran entrado en combustión habrían generado, asegura, una "nube tóxica y además muy tóxica".

Con todo, el Jefe de Mando de Bomberos de Ayuntamiento de Zaragoza, Enrique Mursaura, ha calificado de "muy virulento" el incendio al que han tenido que hacer frente los efectivos. "El primer momento ha sido muy intenso porque realmente el fuego era muy virulento, había ya numerosos depósitos de grasas afectados, con los cual nos hemos tenido que concentrar intensamente para evitar la propagación, porque detrás de estos primeros depósitos había otros que no ofrecían mucha confianza", los cuales contenían "productos químicos más inestables y peligrosos", ha señalado Mursaura. Asimismo, ha expresado que se están llevando a cabo vuelos de drones con la finalidad de calibrar la temperatura de los depósitos afectados, así como terminando las labores de refrigeración.

Además, Mursaura ha incidido en que pese a que "las primeras emanaciones son de fuego sobre grasas", las cuales no son convenientes para la salud, "no estamos hablando de una nube tóxica en el sentido nocivo biológico y radiológico". Por tanto, el confinamiento de los vecinos se debía a mera precaución y protección de los mismos, porque "en el primer momento la situación ha sido difícil y ha habido que trabajar con firmeza". Del mismo modo, la directora de operaciones del Puesto de Mando Avanzado de Aragón, Sara Pelegrín, ha corroborado que "en el momento en el que se ha producido el accidente se han desalojado a los trabajadores" que se encontraban dentro de la planta.

La evolución positiva del accidente, gracias, sobre todo, al cierzo que ha alejado los gases nocivos de los núcleos urbanos, ha permitido que sobre las 10.30 horas el Gobierno de Aragón haya levantado el aislamiento con el aviso de unas sirenas, con la excepción del parque empresarial, la zona más cercana al lugar de los hechos, que ya a primera hora de este miércoles ha quedado desconfinada. Respecto al viento, también se ha pronunciado el Jefe de Mando de Bomberos de Ayuntamiento de Zaragoza, Enrique Mursaura, quien ha asegurado que ha sido una circunstancia "completamente desfavorable para la extinción", pero "muy favorable para la disgregación cualquier tipo de producción de humos", por lo que tampoco los trabajadores tampoco se han visto afectados, ya que en ese momento estaban a salvo debido a que el fuego se ha originado en una zona de no producción.

Por esta razón, el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha afirmado en la mañana de este lunes que "no habrá ningún problema para la población" de Zuera gracias a que el cierzo se está llevando la nube tóxica generada por el fuego. El consejero ha subrayado que “la previsión es que el cierzo sople durante hoy y mañana, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, por lo que en principio no habrá problemas para la población”. No obstante, ha advertido de que “si hubiera cualquier cambio de viento se activaría el Es-Alert (la alerta que llega de forma automática a los teléfonos móviles) y se procedería a evacuar o confinar aquellas zonas del municipio que pudieran verse más afectadas”.

Ha sido el Director General de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, el que precisamente apuntaba horas después el por qué, pese a haberlo valorado, no se ha procedido a la activación del ES-Alert, el sistema de alertas de Protección Civil que sí que se activó hace dos semanas por la dana en la comunidad de Aragón. "Hemos utilizado el primer sistema de aviso a la población, que son las sirenas, que para eso lo implantamos el año pasado, e hicimos el simulacro para que la población lo conociera. También, por la hora que era, nos parecía más adecuado no alertar a los ciudadanos con un ES-alert, que es muy invasivo y por tanto hubiera supuesto mucha alarma en la población", ha asegurado Clavero.

Aunque el incendio se ha originado sobre las 4.30 horas, las sirenas del municipio se han activado un par de horas después, "con lo que los vecinos tuvieron un despertar un poco tumultuoso al ser alertados de que había un problema grave”, aunque el humo no afectaba a la ciudad. Sobre el terreno han trabajado desde primera hora de este lunes distintos efectivos de Bomberos de Zaragoza y Teruel, y de la Diputación de Zaragoza, así como profesionales del Infoar, Protección Civil, así como todo el operativo del 112 para extinguir el fuego y prevenir posibles riesgos para la población.

Otros accidentes

No es el primer accidente químico que sucede en Aragón en el último año. Una fuga de amoníaco en la planta de Profand en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) obligó a evacuar a más de medio millar de personas que se encontraban en ese momento cubriendo el turno de mañana. Sucedió el pasado 7 de mayo y hubo dos heridos de carácter leve.