Una joven cooperante catalana muere y otra resulta herida grave en un accidente de coche en Malaui

Anna S. C., una cooperante de Lleida de 22 años, ha fallecido y otra cooperante de Barcelona, de 23, ha resultado herida en un accidente de coche en Malaui y esta tarde debía ser trasladada urgentemente a Sudáfrica para recibir tratamiento médico. En declaraciones a la agencia ACN, una familiar de la joven fallecida ha pedido que se haga todo lo posible para acelerar el traslado de la herida: "Anna ya no está, pero no queremos que por problemas de papeleo su amiga no reciba el tratamiento que necesita".

Las jóvenes habían estudiado Derecho juntas en la universidad, pese a que ahora Anna seguía con su formación en Toulouse. Tenía vocación de ayudar a los demás, según su familia, y por este motivo anteriormente ya había hecho voluntariado. El año pasado había estado en Nepal. "Era una joven brillante, que combinaba el Derecho con la Psicología: siempre quería ayudar a todo el mundo, sus amigos y el resto del mundo", recuerda su familia.

Las dos jóvenes acababan de llegar a Malaui y se dirigían hacia la zona donde tenían previsto realizar las labores de cooperación cuando el coche en el que viajaban sufrió el accidente. Casi en el acto murieron Anna y el guía de la oenegé que las acompañaba. La otra joven y el conductor del vehículo resultaron heridos graves.

Esta tarde se estaba gestionando un avión medicalizado para trasladar a la joven herida de Malawi a Sudáfrica, donde debería ser atendida de las graves heridas.

Apoyo del Govern

Tras conocerse la tragedia, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha puesto a disposición tanto de los familiares de la víctima como de las personas heridas. Illa se ha puesto en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y le ha solicitado que active todos los mecanismos para apoyar al entorno de la fallecida y para garantizar que la herida recibe una buena atención médica.

"Estas cosas siempre se lamentan, pero más aún cuando son personas que van a cooperar y que van con un espíritu de generosidad y ayuda a enseñar lo mejor del carácter de los catalanes a países que no tienen la prosperidad ni las condiciones del nuestro", ha lamentado el presidente catalán.