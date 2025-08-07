Nivel 2 de emergencia en el nuevo incendio en Pontevedra en As Neves que cerca la A-52 y núcleos de Batalláns: "Es una situación muy crítica con dos frentes que amenazan casas"

Un incendio en el concello pontevedrés de As Neves, a la altura de la parroquia de San Pedro de Batalláns, amenaza a la autovía de las Rías Baixas, A-52 y también algunas viviendas del municipio. Fuentes de Medio Rural explican que ha provocado "limitaciones" en el tráfico, y que, de momento, afecta a más de 50 hectáreas de superficie. Se ha decretado el nivel 2 de emergencia como medida preventiva por su cercanía a las casas situadas en el núcleo de A Abelleira y de Portela, en la citada parroquia.

La provincia de Pontevedra también lucha contra el fuego en Salceda de Caselas, donde a las 16.17 horas de esta tarde comenzó a arder masa forestal, concretamente en la parroquia de A Picoña, donde, a última hora de la tarde, las llamas ya habían arrasado 80 hectáreas de superficie.

Entorno a las 23.30 horas de este miércoles, Medio Rural activaba la alerta de nivel 2 de emergencia en la zona afectada, y solicitaba al Gobierno la intervención de la UME. Defensa reaccionó al instante a esa petición, autorizando a los dispositivos de la Unidad Militar de Emergencias para que se unieran al operativo de extinción. Allí se encuentra también el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada

Con respecto al incendio de As Neves, su alcalde, José Manuel Alfonso, relata que el municipio vive una situación "muy crítica" con dos frentes que amenazan casas en estos lugares de Batalláns. El regidor ha explicado que, cerca de las 20.00 horas, todavía no ha sido necesario desalojar a vecinos, si bien se ha informado, con ayuda de "mucha presencia" de la Guardia Civil, a los habitantes de estos núcleos que permanezcan confinados en sus casas y "extremen" precauciones. Advierte de que hay «mucho viento» y el fuego cerca A Abelleira, además de que preocupa la llegada al núcleo de Portela.

El fuego comenzó sobre las 14.41 horas de este miércoles, en una zona forestal de la zona, y debido al viento se desplazó hasta la Autovía das Rías Baixas. Desde las 17.39 horas la Dirección General de Tráfico (DGT) alerta del mismo en su web de información en tiempo real por la presencia de humo. La columna es visible desde varios kilómetros de distancia, como consta en la cámara de la salida de la AG-41.

En el lugar se encuentran ya patrullas de la Guardia Civil y medios aéreos como helicópteros e hidroaviones. En concreto, para su extinción se han movilizado, hasta el momento, 1 técnico, 7 agentes, 8 brigadas, 8 motobombas, 2 palas, 6 helicópteros y 3 aviones, además de que efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en total 70 militares y 75 vehículos.

Por el momento la DGT notifica retenciones y una circulación «irregular» en el kilómetro 286 en ambos sentidos, a su paso por el lugar de Lousadela, cuyos carriles exteriores permanecen cortados al tráfico de vehículos. Pese a la cercanía de las llamas al asfalto, el tráfico sigue abierto, pero solo se circula por las vías más próximas a la mediana. En cualquier caso, no se descarta que el tramo se cierre por completo en función de la evolución del incendio, que se extendió hasta la zona de la autovía situada poco antes de llegar al túnel do Folgoso, en sentido Ourense.

Aviso del concello

Desde el concello de As Neves piden «máxima precaución», a través de sus perfiles de redes sociales.

"Hay un incendio activo en la ladera de San Nomedio que se está propagando rápidamente. Hay helicópteros trabajando en la zona, pero pedimos a todos los residentes que rieguen lo más posible alrededor de las casas para ayudar a contener el incendio en las zonas afectadas. Si ven que el incendio se acerca a zonas habitadas, llamen inmediatamente al 112 o al 085", reza la publicación del consistorio.

"El objetivo es proteger a las personas"

Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, el objetivo es "proteger a las personas y a los núcleos de población que puedan estar en peligro". "Estamos especialmente atentos a la evolución del incendio en las proximidades de la autovía A-52", indicaba.

La Consellería de Medio Rural recuerda a la ciudadanía que el número de teléfono gratuito 085 está disponible para avisar en caso de detectar algún fuego forestal. Para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de forma anónima y gratuita, se puede llamar al 900 815 085.