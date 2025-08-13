Nuevos desalojos en León por el avance del incendio forestal de Molezuelas-Castrocalbón

El avance de los incendios forestales de Molezuelas-Castrocalbón y Anllares, que afectan a las provincias de León y Zamora, ha obligado a desalojar nuevas localidades como medida de prevención con la evacuación de unas 1.300 personas, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

En concreto, la Guardia Civil ha procedido al desalojo de Fresno de la Valduerna (683 personas), Castrotierra de la Valduerna (186 personas), Valle de la Valduerna (82 personas) y Palacios de la Valduerna (353 personas) debido al avance del incendio que se originó en Molezuelas de la Caballeda y se extendió a la provincia leonesa.

Esta decisión se ha producido después de que el CECOPI, reunido esta tarde debido a los varios niveles de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la provincia leonesa, ha decidido evacuar estas cuatro nuevas localidades que se pueden ver afectadas por el incendio. De momento, estas personas evacuadas se trasladan a La Bañeza donde Cruz Roja todavía tiene camas disponibles.

Unos 1.500 efectivos trabajando

En el operativo de extinción trabajan actualmente unos 1.500 efectivos en distintos lugares y en turnos de mañana, tarde y noche.

El presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, ha recordado que desde el fin de semana hasta este miércoles se han localizado noventa incendios forestales en esta comunidad, catorce de ellos en la provincia de León y aunque algunos han sido por tormentas y rayos en otros casos han sido intencionados, como el de Molezuelas o el de Yeres (León) que ha afectado al paraje natural de Las Médulas, bien Patrimonio de la Humanidad.