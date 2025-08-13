La "noche mas larga" en Villar del Pedroso por el fuego: evacuaciones, confinamientos, casas afectadas y ganado perdido

El fuego se inició hacia las cinco de la tarde de este lunes en Navalmoralejo (Toledo), pero el viento lo empujó muy rápido hacia el municipio vecino, Villar del Pedroso (Cáceres), situado a tan solo cinco kilómetros, donde están pasando horas de angustia. En total, el incendio ha arrasado ya 3.250 hectáreas, de las que 2.450 pertenecen a Extremadura, con lo que la región ha alcanzado dimensiones similares a las del devastador fuego de Las Hurdes este verano.

Al poco tiempo de iniciarse el incendio, y vista su evolución, toda la población de Navalmoralejo fue evacuada a Villar del Pedroso (unas 90 personas), y a su vez, todo Villar del Pedroso tuvo que que ser desplazado a una zona de escape en las inmediaciones del colegio por la virulencia de las llamas.

Así discurren las últimas horas en esta zona limítrofe entre Extremadura y Castilla La Mancha, donde la incertidumbre es evidente. Durante esta noche del lunes al martes, los vecinos de Villar han sido confinados en sus casas, pero unos 8 residentes de la zona Este del propio municipio también han tenido que ser evacuados a la casa de cultura, junto con los de Navalmoralejo, debido a que las llamas han llegado a alcanzar los exteriores de sus casas, con daños en jardines y otros espacios.

El 75% del incendio afecta ya a Extremadura

Un 75% del incendio está ya en territorio extremeño y, en estos momentos, 12 medios aéreos operan en su extinción, en un mando conjunto entre Castilla-La Mancha y Extremadura, junto con efectivos del Plan Infocam y el Plan Infoex.

El consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha subrayado que la noche ha sido muy complicada, puesto que las llamas han bordeado la localidad de Villar del Pedroso. No obstante, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha asegura a mediodía de este martes el fuego ya está perimetrado a un 90%, aunque advierte de las condiciones meteorológicas previstas para esta tarde en la zona. "En estos momentos la actividad del incendio es muy poca, pero hay algunos puntos calientes".

Llegan tormentas secas

En este sentido, el consejero extremeño alerta de que "Extremadura va a sufrir episodios de tormenta seca, con caída de rayos". Por todo ello, se mantiene el confinamiento preventivo de las localidades de La Estrella (Toledo) y Villar de Pedrosa (Cáceres), que irán levantando en cuanto las condiciones de seguridad, indican mandos del CECOPI, compartido entre Castilla-La Mancha y Extremadura.

Bautista también se ha referido a los vecinos y ha resaltado que algunas de las personas confinadas son vulnerables y que, durante estas horas, "ha habido algún ataque de ansiedad". Actualmente, son siete residentes de la parte de Navalmoralejo y cuatro de Villar del Pedroso los que se encuentran fuera de sus hogares, a la espera de la evolución del incendio.

Además, ha pedido a la población afectada máxima precaución en el día de hoy y que esté atenta a las redes sociales del 112 Extremadura y a las noticias de los medios de comunicación, ante una jornada que "puede ser complicada por las tormentas".

Atentos al bando móvil

"Hemos vivido la noche más larga", ha declarado esta mañana a El Periódico Extremadura su alcalde, Óscar Fernández Gamonal, que avanza que se han quemado muchas hectáreas y que desgraciadamente se ha perdido ganado en los campos del municipio. No obstante, la población se mantiene informada por el bando móvil y en esta mañana de martes permanece confinada. "A las cuatro de la madrugada parecía sofocado en nuestra zona, pero se ha levantado un viento fuerte y se volvió a revavivar", subraya.

En Villar viven unos 400 vecinos, que en pleno verano suman unos 800. Todos se volcaron ayer con la llegada de las familias de Navalmoralejo, para las que se habilitó un albergue en la casa de cultura. "Es impresionante cómo todo el mundo llevó lo que tenía, en veinte minutos parecía el mejor restaurante. Se les facilitó incluso ropa, porque había gente que había salido rápido de la piscina, con el bañador", describe el alcalde.

No obstante, a lo largo de la noche, la gran mayoría de los desplazados se han ido con familiares o a segundas viviendas, de modo que en la mañana de este martes solo permanecen en la casa de la cultura tres personas y los ocho desplazados del propio Villar del Pedroso.

Nivel 1 de emergencia estatal

Ante los numerosos incendios forestales activos en diferentes comunidades autónomas, el Ministerio del Interior ha declarado la Fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 del Plan Estatal de Emergencias.

La Junta de Extremadura ya activó en la noche del lunes la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (INFOCAEX). A primera hora de este martes, 12 de agosto, el 112 de Extremadura ha informado del corte de la carretera CC-432 (de Villar del Pedroso a Valdelacasa del Tajo) y la Ex-387, que une Villar del Pedroso con Navalmorejo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha solicitó la incorporación de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para colaborar en la extinción del incendio forestal de Navalmoralejo, tras la activación del nivel 2, que implica la entrada de medios nacionales y del propio Ejército.

Por su parte, la Aemet ha informado de que el riesgo de incendio pasa a ser extremo durante toda la semana. Lo que significa que se trata de "una situación es explosiva o supercrítica, con incendios violentos (elevada velocidad de propagación, incendios en copas de árboles, focos secundarios, pavesas, columnas de convección y grandes paredes de llamas)".

Imagen facilitada por la Consejería de Presidencia del fuego durante esta noche del lunes al martes. / CEDIDA

El operativo

El dispositivo de extinción de incendios forestales del INFOEX de Extremadura ha enviado a la zona 7 unidades de bomberos forestales, 2 equipos de maquinaria pesada, 2 agentes del medio natural, 2 técnicos de extinción, efectivos del Miteco, Guardia Civil y Cruz Roja; así como técnicos de Protección Civil y Emergencias. Allí ya estaban trabajando al anochecer 9 medios aéreos (hasta que luz se lo ha permitido), 17 medios terrestres (se han elevado este martes a 27) y más de 100 efectivos de los cuerpos nacional y regionales de bomberos.

A las diez de la noche salió de Madrid el Equipo de Reconocimiento y Primera Intervención del Primer Batallón de la UME.

Asimismo, se ha constituido el CECOPI unificado de Castilla La Mancha y Extremadura cuyo puesto de mando único se ha desplazado a Navalmoralejo.

De hecho, el pasado 5 de mayo, Extremadura y Castilla-La Mancha firmaron un Protocolo General de Actuación para reforzar la coordinación en la prevención y extinción de incendios forestales en las zonas limítrofes de ambas comunidades autónomas.

Colaboración inmediata

Este protocolo nació de la necesidad de responder de forma eficaz a los incendios forestales que pueden originarse o extenderse en la Zona de Actuación Conjunta ante Incendios Forestales (ZACIF), definida como una franja de cinco kilómetros a ambos lados del límite entre ambas comunidades, como así ha ocurrido en esta ocasión.

Por ello, se aplica un procedimiento de colaboración inmediata sin necesidad de solicitud previa de ayuda en la ZACIF, y la creación de un Mando Unificado de Extinción (MUE) para los incendios que afectan a ambas regiones, lo que garantiza una toma de decisiones conjunta y coordinada.

De igual modo, se ha contemplado el uso de un Puesto de Mando Avanzado conjunto, sistemas comunes de comunicación y la designación de un coordinador de medios aéreos.

La Junta de Extremadura ha comunicado que sus medios y recursos, así como aquellos dependientes de otras administraciones, continúan trabajando para que esta emergencia tenga la menor incidencia posible en la población, sus bienes y el medio ambiente.