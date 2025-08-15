Los fuegos se complican en Ourense, Zamora y Cáceres y ya dejan tres muertos y más de 115.000 hectáreas quemadas

Los incendios que asedian Ourense, Zamora y Cáceres se han complicado durante esta jornada en las que las llamas han seguido avanzando sin control y de forma vertiginosa bajo altas temperaturas y violentas rachas de viento. En total, aún permanecen activos 38 fuegos en Extremadura, Castilla y León, Asturias, Valencia y Galicia y más de 5.000 vecinos siguen desalojados en todo el país. En esta compleja jornada, ha muerto un joven –la tercera víctima– que ejercía de voluntario en León y han sido detenidos dos sospechosos –en total ya son cuatro– vinculados a una ola de fuegos que ya superan las 115.000 hectáreas calcinadas en todo el territorio.

Uno de los arrestados está acusado de ser responsable del fuego de A Gudiña (Ourense) en el que resultaron heridos tres brigadistas que aún siguen ingresados: el hombre realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor a pesar del riesgo extremo de incendio. El segundo es propietario de un vertedero irregular en el que prendieron las llamas a causa del efecto lupa de unas botellas que, inflamadas por el calor, acabaron arrasando 4.000 hectáreas en Puercas (Zamora).

De las dificultades de la jornada –en la que han llegado los dos aviones cisterna de gran capacidad procedentes de la UE y los dispositivos se han visto desbordados— da cuenta la interrupción, hasta nuevo aviso, de los trenes entre Madrid y Galicia tras dos días de paros intermitentes y múltiples cortes de carretera. Y también una aciaga imagen: en León, un pueblo, Palacios de Jamuz, ha quedado completamente destruido.

León y Zamora

Precisamente en Castilla y León seguían esta noche 20 incendios activos y 5.000 personas permanecían evacuadas, después de que este jueves 2.600 vecinos hayan podido volver a sus casas. Hay, además, dos fallecidos: Abel Ramos, un hombre de 35 años que participaba como voluntario en las labores de extinción, y Jaime, de 37 años y amigo del primero. También han resultado heridas 10 personas, cuatro de ellas en estado crítico.

En Zamora, antes de que las llamas procedentes de Ourense tomaran al asalto y avanzaran con fuerza en la comarca de Sanabria, ha vivido los primeros momentos de calma. El incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda, que va camino de ser el más devastador de la historia de España tras engullir más de 37.000 hectáreas, se ha dado por controlado. Por su parte, el incendio forestal de Puercas, en plena Sierra de la Culebra, también se ha estabilizado y el millar de evacuados han podido volver a sus casas.

Ourense, asediada

Mientras, las llamas se extendían por el sureste de Ourense a una velocidad vertiginosa. El avance del fuego es imparable y la densa humareda que provoca ha complicado las labores de extinción e impedido el uso de medios aéreos. Solo durante la noche del miércoles ardieron más hectáreas que durante toda la jornada. El ritmo de devastación del fuego se acelera: cada minuto que pasa arden ocho hectáreas, el equivalente a ocho campos de fútbol. Al extenderse con tanta rapidez, los fuegos terminan confluyendo. Así, los dos focos de Chandrexa de Queixa ya son uno y suman 10.500 hectáreas.

La tragedia, sin embargo, no es solo medioambiental, sino también humana. Continúan los desalojos. Durante la noche del miércoles se confinaron cuatro núcleos en Monterrei y en este mismo concello se evacuaron a 30 vecinos del pueblo de Albarellos. Además fueron recluidos en sus casas otros 162 vecinos de Oímbra y Monterrei y se desalojaron 40 más en Bouza, concello de Viana do Bolo. La comunicación por tren entre Galicia y Madrid sigue interrumpida. Por carretera no es más fácil desplazarse. La A-52 sufrió diversos cortes a lo largo del día y ya por la tarde quedó interrumpida la circulación entre Xinzo y Benavente dejando retenidos a más de 1.000 vehículos. Además un bombero, resultó herido al quemarse en una mano en Oímbra y otros dos tuvieron que ser atendidos por golpes de calor.

15 fuegos

Quince son los incendios que tienen en jaque a Galicia, los mismos que en la jornada anterior, al que se ha sumado uno nuevo en Larouco, de 150 hectáreas. No ha habido avances en su extinción. Por el contrario, las llamas se propagan con rapidez quemando cada vez más terreno. Todos ellos suman 23.600 hectáreas, una cifra que ya supera a toda la superficie ardida durante 10 años en la veintena de parroquias de mayor actividad incendiaria de Galicia. Y se elevan así hasta casi 26.000 las hectáreas calcinadas desde el arranque del verano.

Nuevos desalojos en León y Zamora por el avance de los incendios de Molezuelas-Castrocalbón y Anllares / SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Pero el foco sigue en Ourense, con 13 fuegos -seis de ellos activos-. La unión de los incendios de las parroquias de Parafita y Requeixo en Chandrexa de Queixo ya suma 10.500 hectáreas -4.200 más en un solo día-. También se han juntado los dos focos que había en Maceda formando un incendio que ha devastado 2.200 hectáreas. El de Oímbra ha duplicado su extensión en solo 24 horas y ya alcanza las 5.000. Y el de A Mezquita ha saltado a Zamora obligando a desalojar una localidad vecina. De 2.000 hectáreas ha saltado a 4.500 en solo un día. Mientras, siguen estabilizados o controlados oros cinco en la provincia de Ourense. Tampoco se han apagado otros cuatro en Lugo y Pontevedra, aunque los tienen acotados.

Extremadura, en vilo

En Extremadura, este jueves aún no se no se había estabilizado el gran incendio declarado en Jarilla el pasado martes. Se trata del mayor fuego de este año en la región al haber calcinado 4.625 hectáreas, según la última actualización. A los trabajos terrestres que ha habido durante la noche, se unen este jueves los medios aéreos. La Junta, que ha evacuado a todos los habitantes que quedaban en la zona de Cabezabellosa, ha elevado a situación operativa 2 el Plan Especial ante Incendios Forestales.

