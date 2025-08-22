Adif confirma la reapertura del AVE a las cinco de la tarde ante la "evolución positiva de los incendios"

Buenas noticias tras una semana de guerra contra los incendios en las provincias de Ourense, León y Zamora. El Adminstrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) acaba de confirmar la reapertura de la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Galicia a partir de las cinco de la tarde de hoy miércoles 20 de agosto. La medida llega ante la «evolución positiva de los incendios» que han obligado a cortar las dos líneas férreas a su paso por A Gudiña desde el pasado martes 12. El gestor de las infraestructuras confirma así el anuncio lanzado por Renfe al mediodía, avanzando así que «la vía permite desde este momento la circulación de trenes»

La primera salida desde la estación de Vigo-Urzáiz sería la del AVE de las 17.25 horas. Al mismo tiempo se mantiene el corte de la línea férre entre Monforte de Lemos y León ante los incendios que rodean a O Barco de Valdeorras.

«Además vamos a disponer varios trenes especiales para ofrecer plazas a todos aquellos que lo necesiten por el parón de estos días. Gracias por vuestra compresión, seguimos trabajando», anunciaba el presidente de Renfe a través de las mismas redes sociales. De esta manera se podrá recolocar a parte de los más de 50.000 viajeros afectados por este corte.

En total serán seis las frecuencias que volverán a circular con normalidad en esta jornada: cuatro entre A Coruña y Madrid y otras dos en la relación de Vigo con la capital.

La primera salida desde la estación de Urzáiz será la del AVE de las 17.25 horas, mientras que la primera llegada será a las 22.29 con el Avlo que sale de Chamartín a las 18.06 horas.

La operadora pública ha explicado que quienes tengan un billete para alguno de los convoyes de esta tarde no tendrá que realizar ninguna gestión adicional.

Sobre la situación de los incendios que se ceban especialmente con la provincia de Ourense, no han avanzado en las últimas horas, según los datos ofrecidos por Medio Rural esta mañana. Tras 20 días de lucha sin tregua contra las llamas - desde que se originó el primer gran incendio del verano en Vilardevós-, los tres grandes focos de Ourense - Larouco-Seadur, Chandrexa de Queixa y Vilariño y Oímbra- continúan activos. En total son siete los puntos en los que el fuego todavía campa por los montes, todos ellos en esa provincia, epicentro de la catástrofe medioambiental.