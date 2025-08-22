El Gobierno reprocha al PP que pida efectivos mientras Mañueco no utilizaba todos los recursos del Estado

El Gobierno había establecido un claro reparto de papeles en la emergencia de los incendios y la relación con las comunidades más castigadas, todas gobernadas por el PP. Los ministros más políticos, empezando por el de Transportes, Óscar Puente, se centraban en la crítica a los presidentes autonómicos conservadores, sobre todo al castellano-leonés Alfonso Fernández Mañueco, por haber reaccionado tarde a esta catástrofe y mantener sus vacaciones durante los primeros días del fuego. Los más técnicos o de perfil más institucional, como la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, o la titular de Defensa, Margarita Robles, ponían mientras tanto el foco en la necesidad de la “colaboración” entre administraciones en estos momentos tan dramáticos. Incluso hacían la interlocución con los gobiernos regionales.

Pero el enfoque quedó atrás este miércoles, después de que ‘El Diario’ y ‘El País’ publicaran que al mismo tiempo que Mañueco reclamaba más medios a Pedro Sánchez, y se quejaba de un presunto abandono, Castilla y León tenía a su disposición recursos del Gobierno central sin utilizar. Incluso Robles, la ministra que tiene la mejor relación con el PP de todo el Ejecutivo, atacó al presidente de Castilla y León.

“En política no vale todo”, dijo en Jaca (Huesca) la ministra de Defensa. “El señor Mañueco sabe perfectamente cuál es la realidad. Sería más justo agradecer el trabajo de la UME [la Unidad Militar de Emergencias] y de los militares y no hacer unas críticas que no se corresponden con la realidad. Mañueco sabe que desde el primer día, la UME y los medios del Ejército que eran necesarios han estado actuando y han estado trabajando”, insistió.

Al reproche también se sumó otra integrante del Gobierno que suele permanecer ajena al combate político: la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones. “Me preocupa seriamente que en vez de estar a apagar los incendios, estamos a reescribir la historia. La historia es clara y está documentada”, contestó Barcones cuando le preguntaron por Mañueco y su crítica a la falta de medios.

Y es que lejos de reducirse, el enfrentamiento político entre Gobierno y PP ha seguido en aumento. Esta vez a cuenta del despligue de efectivos contra las llamas. "No quiero pensar en ningún momento, porque sería muy desalentador, pensar que se están pidiendo cosas que se sabe que son imposibles porque no hay esas capacidades y es imposible que nadie las llegue a tener", reflexionó Barcones. "Pero lo que sí que le puedo decir, y con toda seguridad es que todas las capacidades y todos los medios del Estado están puestos a disposición y están en el territorio actuando en estos momentos", sentenció.

Es más, agregó que "todos los recursos disponibles de Europa también están aquí" al tiempo que se mostró "segura de que todas las comunidades autónomas, según han ido teniendo recursos disponibles, los han mandado a apagar la terrible ola de incendios que se está asolando".

Si bien, llegó a la conclusión de que se pude seguir en la "dinámica" de este "debate" si lo que se busca son "discursos ficticios donde se diga que no me ha llevado todo, sabiendo uno que está pidiendo cosas que son imposibles.

Por su parte, en su reaparición este verano, el presidente de la Junta de Andalucía afirmó que "estos incendios sobrepasan autonomías, son un problema nacional" y, desde Málaga, Juanma Moreno agregó que "nadie tiene que dudar que el Estado tiene que desplegar todo su capacidad y toda su influencia a través de sus medios materiales y humanos con solo el objetivo de colaborar en apagar esos incendios", navegando entre la posición del PP y la del Ejecutivo sobre la petición de elevar la emergencia a nivel 3.

Los recortes

Desde la Moncloa, al mismo tiempo, explicaron que la Junta de Castilla y León ha reducido en un 86% el gasto en prevención de incendios desde 2009. “La falta de previsión y la ausencia de un plan integral han vuelto a dejar en evidencia que el operativo colapsa. La plantilla es insuficiente, faltan recursos materiales, se cierran puestos de vigilancia, no se cubren bajas y se mantienen condiciones laborales precarias en parte del personal”, señalaron.

Lejos de centrarse solo en la gestión de Mañueco, desde el Ejecutivo ahondaron en el aporte que están haciendo en efectivos para combatir el fuego "aunque se trata de una competencia autonómica". Y concretan que el Estado ha puesto en marcha más medios aéreos para combatir los incendios que los que, en conjunto, destinan Extremadura, Galicia y Castilla y León. En 56 frente a los 53 autonómicos. Así como que, dicen desde La Moncloa, el Plan estatal de prevención y lucha contra los incendios forestales en 2025 contempla un gasto "sin precedentes de 115,8 millones de euros en labores preventivas", que supone una "aportación superior a la que en conjunto destinan comunidades como Extremadura, Galicia y Madrid", precisamente tres de las autonomías gobernadas por el PP y afectadas por los incendios este verano.

