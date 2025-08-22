El control de los incendios mejora pero el viento complica el control de 21 fuegos activos

España sigue ardiendo, en la que es ya la peor ola de incendios de las tres últimas décadas. A pesar de que la bajada de las temperaturas ha dado un respiro en algunas regiones afectadas, como es el caso de Asturias, el viento está dificultando las tareas de extinción en otras, como es el caso del fuego de Jarilla, en Extremadura, que amenaza el Valle del Jerte. Este martes hay aún 21 fuegos activos graves concentrados en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias.

Aunque la Agencia Estatal de Meteorología anunció un descenso del nivel de peligro en áreas del norte y este de la Península, se mantiene el riesgo "muy alto o extremo" en gran parte de Galicia y zonas próximas, así como en Extremadura y el suroeste del territorio, debido a los vientos fuertes. No obstante, la circulación del AVE entre Madrid y Galicia podría retomarse a partir de las 17 horas, según ha avanzado el ministro de Transportes, Óscar Puente. La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, también ha apuntado a un "escenario más favorable", dado que está bajando el número de solicitudes de activación de la UME.

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en las últimas horas a otras cinco personas y ya son 37 los arrestados por su presunta relación con el origen de los incendios forestales registrados en España desde el pasado 1 de junio. El balance de las actuaciones policiales deja, además, otras 113 personas investigadas por los diferentes incendios, 20 más que 24 horas antes, según los datos proporcionados este miércoles por el Ministerio del Interior.

Según los datos del sistema de satélites Copernicus de la Comisión Europea, ya nos estamos acercando a las 400.000 hectáreas de terreno calcinadas (391.581) en plena ola de incendios forestales, la más grave del siglo, que no da tregua y que convierte este 2025 en el peor en tres décadas. Las imágenes por satélite revelan la magnitud de la crisis, con densas columnas de humo procedentes de varios incendios que se extienden por amplias zonas del noreste de España y el norte de Portugal. La Agencia Espacial Europea (ESA) ha publicado este martes algunas imágenes de los incendios.

Una captada el pasado día 17 por la misión Copernicus Sentinel-3 ofrece una amplia vista de Francia, España y Portugal dominada por el humo que se eleva de los incendios en la parte norte de la península ibérica. La imagen muestra densas columnas de humo desplazándose hacia el norte y el este bajo los vientos dominantes, fusionándose con los sistemas nubosos sobre el Atlántico y cubriendo gran parte del golfo de Vizcaya. Parte de ese humo que se dirige hacia el norte también está siendo empujado de vuelta hacia la costa mediterránea de España, explica la ESA en un comunicado.

La segunda imagen corresponde al 16 de agosto y se publica en dos versiones. La primera es una vista en falso color que utiliza el canal de infrarrojo de onda corta del satélite Copernicus Sentinel-2 para resaltar los incendios activos en el noreste de Portugal y el noroeste de España. La ESA también ha publicado un versión en color real de esa misma, que permite observar más de cerca las zonas afectadas.

Castilla y León

La situación de los incendios forestales en Castilla y León avanza de "manera significativa" y de forma favorable, según ha indicado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, gracias a la mejora de las condiciones meteorológicas, lo que ha permitido rebajar la gravedad de los fuegos en las últimas horas, aunque se sigue pendiente del viento. "Las condiciones están siendo favorables y se avanza de manera significativa en la extinción", ha indicado Mañueco, que ha explicado que la Junta pagará 500 euros por familia desalojada en los incendios de Zamora y que dará 185.000 euros para cada vivienda afectada y ayudas a negocios y ayuntamientos.

Actualmente la comunidad lucha contra 7 incendios de nivel 2, después de que esta mañana haya pasado a controlado el incendio de Caín de Valdeón: son los fuegos de Fasgar, Anlleres del Sil, Barniedo de la Reina, Llamas de Cabrera y Gestoso, en León; Porto, en Zamora; y Cardaño de Arriba, en Palencia. Hay otros 8 fuegos de nivel 1, en Yeres, Paradiña, Castrocalbón, La Uña y Canalejas, en León; Molezuelas y Castromil en Zamora; y Candelario, en Salamanca, que es el fuego de Jarilla (Cáceres) que pasó el lunes a Castilla y León. Además, se mantienen 15 fuegos controlados pero que exigen vigilancia por posibles reactivaciones, tras once días en los que se han declarado en Castilla y León más de 200 incendios.

Extremadura

El fuego que más preocupa es precisamente el de Jarilla, que está asolando Extremadura desde hace nueve días. Ya ha quemado más de 16.000 hectáreas, tiene un perímetro de 164 kilómetros y presenta dos frentes activos, uno en dirección norte que ya ha entrado en la provincia de Salamanca, y uno en el noroeste con dirección hacia Jerte y Tornavacas. El viento está complicando las tareas de extinción, en las que trabajan 26 medios aéreos y medio millar de efectivos terrestres, con el apoyo logístico de maquinaria pesada, entre ellos los procedentes de Alemania y Eslovaquia.

Según el Gobierno extremeño, tras el regreso a sus casas el martes de los ciudadanos de Rebollar, solo permanecen evacuados vecinos de casas aisladas en Jerte, Tornavacas, Cabezuela y Hervás. Pero preocupa el humo en esta última localidad y no se descartan nuevos confinamientos. Además, se ha dado un preaviso de evacuación a los vecinos de La Garganta, un municipio de 400 habitantes, pero que puede ver multiplicada su población en estas fechas.

Ya se trata del mayor incendio de Extremadura. Hasta la fecha, el incendio de Valencia de Alcántara, que tuvo lugar en agosto de 2003 y quemó aproximadamente 13.693 hectáreas, era el que ostentaba esa marca.

Galicia: todo Ourense, en situación 2

Toda la provincia de Ourense sigue en situación 2 de emergencia y continúa activa la vigilancia sobre los núcleos de población que pueden estar afectados. Siete incendios se mantienen activos en la provincia de Ourense, que suman más de 67.500 hectáreas quemadas, después de que los equipos de extinción lograsen estabilizar anoche el que afectaba a Vilardevós-Vilar de Cervos. El incendio de Larouco, el más grande desde que hay registros en Galicia, se mantiene con más de 20.000 hectáreas calcinadas cuando se va a cumplir una semana de su inicio y afecta a diez municipios, según la consellería de Medio Rural.

También siguen activos los de Chandrexa de Queixa y Vilariño (que acumulan 18.000 hectáreas afectadas), Oímbra y Xinzo de Limia (15.000 ha), A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha), Vilardevós-Moialde (500 ha) y Carballeda de Avia y Beade (4.000 ha).

Las laderas de Pena Trevinca, la cumbre más alta de Galicia que corona un espacio protegido de casi 25.000 hectáreas con lagos glaciares y árboles centenarios, han quedado teñidas de negro por las llamas y amenazan el Teixadal de Casaio, el bosque más antiguo de la comunidad. El fuego ha arrasado este enclave natural del macizo Galaico-Leonés procedente de Porto de Sanabria, en Zamora, y cruzó la frontera con Ourense, donde los vecinos llevan tres días luchando para evitar una catástrofe ambiental mayor.

Cinco incendios activos en Asturias

Cinco incendios continúan activos en Asturias, dos menos que anoche, en los concejos Cangas del Narcea, Degaña, Ponga y Quirós, mientras que otros siete fuegos se mantienen controlados y dos más están estabilizados, según el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA).

El fuego de Degaña, procedente del de Anllares del Sil, en León, sigue siendo el que más preocupa y el que concentra una mayor dotación de medios tanto terrestres, que han trabajado durante toda la noche con maquinaria pesada para abrir líneas de defensa, como aéreos.

