La catástrofe se agrava y Galicia pide más medios al no poder contener los incendios

Mientras los servicios de extinción trabajan a destajo para frenar el avance imparable de las llamas del sureste de Ourense, fuegos ya estabilizados se reactivan y surgen otros nuevos que obligan a decretar el nivel 2 de alerta por cercanía a núcleos poblados.

La virulencia de esta ola incendiaria lleva a Galicia al límite. Los múltiples focos, un cóctel meteorológico "perfecto", la extensión de unos frentes que se alargan decenas de kilómetros, la mala visibilidad por el humo y la dificultad de acceso a algunas zonas hacen que el trabajo de las brigadas y medios aéreos sea titánico, pero, al menos de momento, también infructuoso.

Ante esta situación el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, pide ayuda al Gobierno. Reclama que le envíe "cualquier medio que esté disponible" y que permita a los militares de la Brilat participar en las labores de extinción. El jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, llamó por la tarde al mandatario gallego y se comprometió a enviar refuerzos "cuanto antes".

"Es una situación compleja, probablemente la peor vivida en la historia de los incendios de Galicia y su dificultad empieza a desbaratar los servicios de emergencia", lamenta el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez. De hecho, esta ola incendiaria ha elevado ya las hectáreas calcinadas desde julio a 44.000, es la quinta cifra más abultada de lo que llevamos de siglo. Y, en concreto, este mes de agosto es el peor de los últimos 18 años en cuanto a incendios.

Durante la jornada de ayer los frentes activos en Ourense continuaron avanzando imparables. Los dos focos que se habían unido en Chandrexa acaban de confluir con un fuego de Vilariño de Conso que estaba estable pero se reactivó. Y los tres juntos suman ya 16.000 hectáreas, convirtiendo este siniestro en el mayor de la historia de Galicia. Afecta a los municipios de Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza. Una residencia de Chandrexa de Queixa tuvo que ser confinada de manera preventiva.

Preocupante es también el fuego de Oímbra. Se ha extendido hacia los concellos de Monterrei y Cualedro y ya suma 10.000 hectáreas (en un solo día ardieron 4.000). Por su cercanía a núcleos poblados se ordenó ayer el confinamiento de más de 300 personas en las aldeas de A Madanela (Monterrei), As Casas do Monte (Oímbra) y Rebordondo (Cualedro), además de la evacuación de siete vecinos de Flariz (Monterrei).

El incendio de A Mezquita saltó a Zamora y obligó a confinar a 1.500 personas en varias localidades vecinas. Sigue sin control y llega a las 9.000 hectáreas (1.000 más que el jueves). Sigue activo también el de Maceda pero no aumenta su extensión: 2.500 hectáreas.

Nuevos frentes

Y por si fueran pocos surgen nuevos frentes. Un fuego en Larouco suma ya 1.500 hectáreas. Precisamente hubo que desalojar a 120 ancianos de una residencia de A Rúa. Los pueblos de Carballal, en Petín, y de Roblido, en A Rúa, fueron confinados. Además ardieron casas, una empresa dedicada a fabricar materiales para la automoción y un punto limpio. De menor envergadura continúan activos otros tres fuegos en Vilardevós.

Pero además surgieron dos incendios nuevos que obligaron a declarar la alerta 2 por la cercanía de las llamas a las casas en el concello pontevedrés de Agolada (300 hectáreas), donde fueron desalojadas 20 personas, y en Toques (A Coruña) con 200 hectáreas quemadas.

En total suman 17 los incendios de más de 20 hectáreas registrados ayer en Galicia, once de ellos activos. Suman 42.000 hectáreas, tras arder en un solo día 13.300 hectáreas más.

Transportes

Los incendios siguen provocando cortes de tráfico y el tren con Madrid permanece interrumpido. «Es la primera vez que una línea de alta velocidad ferroviaria está cerrada tres días consecutivos», lamentó ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Según explicó, aunque la línea está operativa sigue sin servicio para evitar riesgos por la cercanía de las llamas a la vía. Renfe se plantea reabrir el servicio con trasbordos en autobús hasta Zamora, donde se completará el trayecto en tren. También se interrumpió la circulación de convoyes entre Vilamartín de Valdeorras (Ourense) y Montefurado, en Lugo.

La A-52 volvió a sufrir cortes de tráfico, así como la N-120 en Quiroga, la OU-533 en A Gudiña, la N-525 y el enlace con la OU-1018. Además, las zonas afectadas sufren interrupciones puntuales del suministro telefónico y eléctrico pues se deben desactivar las líneas para facilitar el trabajo del operativo de extinción.

El presidente de la Junta de Galicia recalca que la situación sigue siendo "complicada". El director xeral de Defensa do Monte explicó ayer la complejidad de atajar múltiples focos "que se giran por completo en 24 horas" con flancos perimetrados "que vuelven a salir al día siguiente o dos después" y "en zonas de montaña inaccesibles". "No es lo mismo apagar en una zona a 300 metros de altitud que en otra a 1.500 con barrancos, donde el fuego se encaja y es imposible llegar a él si no es con medios aéreos", explica.

Y la densa humareda que están provocando los incendios está impidiendo precisamente que estos medios aéreos trabajen. A ello se suma que ha entrado en Galicia una nube de humo de los incendios procedentes de Portugal lo que complica aún más la visibilidad.

Por eso, el director xeral de Defensa do Monte pide "comprensión" si no se puede llegar a todas partes porque "este no es un incendio más".

Reclamos al Gobierno

Ante la envergadura de esta ola incendiaria, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, envió ayer una carta al Gobierno para reclamar la provisión de más maquinaria pesada, brigadas de refuerzo y "todos los medios aéreos de ala fija o helicópteros que están a disposición" y Sánchez se comprometió a "hacerlo efectivo". El rey también contactó con Rueda para interesarse por los incendios.

Pero además, el titular de la Xunta quiere que las 35 patrullas militares, unos 70 efectivos de la Brilat, que tienen un convenio con la Xunta para vigilar los montes gallegos en verano y prevenir incendios, colaboren también en las tareas de extinción en Ourense.

Precisamente la ministra de Defensa, Margarita Robles, se desplazará hoy a Galicia. Y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, prometió ayudas "inmediatas" para los afectados por los incendios.

El PSdeG, por su parte, reclamó ayer a la Xunta "transparencia" y que informe «puntualmente» a la ciudadanía de los incendios que están arrasando Galicia.

Tres detenidos y 22 investigados desde el 2 de julio

"Quien prenda fuego de manera intencionada no quedará impune". Así lo proclamó ayer el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien hizo ayer un llamamiento a los ciudadanos porque "cualquier información puede ser clave para evitar nuevos focos".

Blanco explicó que la Guardia Civil desarrolla un operativo «intensivo» para identificar y detener a los responsables de los focos. Desde el 2 de julio, llevan 3 detenidos y 22 investigados.

Ayer se conocía que pasará a disposición judicial en los próximos días el presunto responsable, cuando realizaba tareas de desbroce, de un incendio forestal en Oímbra que calcina ya 10.000 hectáreas y en el que resultaron heridos tres brigadistas que siguen ingresados.

