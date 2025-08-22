Los incendios en Galicia, Extremadura y Castilla y León siguen sin control: 21 fuegos de nivel 2, 33 detenidos y más de 33.000 desalojados

Aunque la ola de calor en España se ha dado por finalizada, s incendios siguen avanzando sin control en Galicia, Castilla y León y Extremadura. Este martes había 40 focos activos, de los cuales 21 son fuegos en situación operativa 2 por su gravedad, según el último parte del Comité Estatal de Coordinación (Cecod). En Castilla y León se localizan la mayor parte, 29, de los que diez son de nivel 2 y se localizan en la provincia de León, y otros ocho de nivel 1 entre León, Zamora y Salamanca. Eso sin perder de vista los incendios que afectan al Parque Nacional de Picos de Europa y al Lago de Sanabria, y a la entrada del fuego de Jarilla (Cáceres) en Salamanca, que tiene en vilo al Valle del Jerte.

Hasta el momento, la Guardia Civil y la Policía Nacional han desalojado a 33.750 personas. Desde el pasado 1 de junio se ha detenido a 33 personas e investigado a 92 por su presunta participación en el origen de los fuegos, que han causado ya cuatro fallecidos. Los últimos dos detenidos son un menor de 17 años, sospechoso de haber provocado ocho incendios en Santiago y un hombre de 47 años, vecino del municipio ourensano de Vilardevós, como presunto autor de un fuego en esta localidad el pasado 1 de agosto, que arrasó 578,7 hectáreas y en el que resultaron heridas dos personas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado, durante una visita a Jarilla, que el Gobierno declarará zona catastrófica todas las áreas afectadas por el fuego.

Los incendios declarados en Cáceres, Zamora, León y Ourense son los que más preocupan; el primero de ellos ya ha saltado de comunidad autónoma y ha pasado de Extremadura a la provincia de Salamanca (Castilla y León), quemando más de 15.000 hectáreas. El último, que también ha saltado de provincia, de Ourense a Lugo, ha calcinado casi 70.000 hectáreas y 20.000 en la segunda. Todos ellos se han convertido ya en los peores de la historia en sus respectivas comunidades. La buena noticia es que los de Asturias han podido ser controlados y han mejorado su pronóstico gracias en gran medida a la mejora de las condiciones meteorológicas.

Estos fuegos, agravados por la ola de calor que ha asolado el país durante 16 jornadas, han hecho que desde que comenzara el año la superficie calcinada en España sea de 382.607 hectáreas en los 228 incendios detectados y han convertido este 2025 en el peor año en tres décadas, según los datos del Ministerio del Interior. Esos son los datos actualizados este martes por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés) del programa Copernicus. Más de 200.000 hectáreas han ardido en los últimos días.

Las labores de extinción, ayer, en los pueblos somedanos de Gúa y Caunedo. Sobre estas líneas, de arriba abajo, los efectivos desplegados apagando una zona de matorral, una vista del frente del fuego desde la carretera y los efectivos de bomberos desplazados desde Pravia. A la derecha un hórreo en Gúa y, al fondo, el helicóptero lanzando su carga para apagar el fuego. | MIKI LÓPEZ / AGENCIAS

Galicia, la mejoría permite bajar a siete incendios

Galicia ha reducido el número de grandes incendios activos a siete, todos en Ourense, donde preocupa sobre todo el de Larouco, que tras superar al de Chandrexa ha alcanzado ya las 20.000 hectáreas calcinadas y es el más grande de la historia gallega desde que existen registros. En total, se han calcinado cerca de 70.00 hectáreas en Galicia, pero la situación está "un poquito mejor", según el presidente gallego Alfonso Rueda, ya que durante la noche se han estabilizado dos fuegos, el de Maceda y el de Vilardevós-Fumaces y a Trepa.

Castilla y León, vista puesta hacia Porto y Salamanca

De los 29 fuegos forestales activos en Castilla y León, el incendio de Jarilla (Cáceres), que saltó este lunes por la tarde a esta comunidad y llegó a Candelario en Salamanca, ha subido este martes a nivel de peligrosidad 1 por la previsión de que pueda tardarse más de 12 horas en su estabilización.

El fuego declarado en Porto -de nivel 2- es el que más preocupa ahora en Zamora, dada su afección al Parque Natural del Lago de Sanabria, Sierras de la Segundera y de Porto, con seis localidades desalojadas y otras tantas confinadas y en preaviso, que suman 8.000 personas entre vecinos y veraneantes.

Extremadura, día clave en Jarilla y pendiente del Jerte

Este día puede ser clave en la extinción del fuego de Jarilla , activo desde hace una semana y con 15.500 hectáreas calcinadas, debido a las buenas condiciones meteorológicas, con vientos del noroeste, que permitirán avanzar a los medios aéreos.

El mayor peligro está en un posible descuelgue hacia las localidades de Jerte y Tornavacas. El fuego ya ha pasado la Garganta de Los Papúos, pero según el consejero de Presidencia, Interior y Diálogos Social, Abel Bautista, solo ha quemado en la parte superior y "ha preservado esta joya patrimonial".

La Guardia Civil y los vecinos de Hervás intentan sofocar el fuego, próximo a sus viviendas / Guardia Civil

Asturias, el fuego se contiene

La climatología también ha permitido que siga mejorando el control de los 17 incendios que se contabilizan en Asturias, ocho de ellos activos, por lo que prescindirá del apoyo de la UME para que colabore en la extinción del de Anllares del Sil, en León. En el Principado, hay fuegos procedentes de los incendios de León en Cangas del Narcea, Somiedo y Degaña, mientras que en el otro extremo de la comunidad, en la zona de Picos de Europa, también se ha visto afectado el concejo de Ponga, por el incendio de La Uña.

Doce carreteras cortadas, sólo una nacional

Doce carreteras siguen cortadas por los incendios, una de ellas nacional y el resto secundarias. Son las siguientes: en Asturias, la CO-4 entre Covadonga y Gamonéu; entre Castilla y León y Cantabria, la N-621 por Portilla de la Reina y Vejo.

En Castilla y Léon también esta suspendida la circulación en la LE-164 por Yebra, la LE-2703 por Portilla de la Reina, LE 2711 por Retuerto, LE-4212 en Cariseda, LE-5228 por Salas de los Barrios y la LE-7311 en Nogar, además de la ZA-103 por San Martín de Castañeda y la ZA-104 por Ribadelago). También, en Extremadura, la CC-224 está cortada entre Hervás y Cabezuela del Valle y la CC-234 por Valdastillas.

