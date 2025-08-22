Incendios forestales
Mañueco acusa a Sánchez de no haberle facilitado ninguno de los recursos que le pidió
El presidente de Castilla y León solicitó al jefe del Ejecutivo 25 bulldozer con maquinistas, mil soldados, veinte helicópteros de transporte de personal y otros diez bombarderos de agua, entre otros efectivos
EFE
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este domingo que 48 horas después de pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, más medios del Ejército para luchar contra los incendios forestales la comunidad autónoma que preside no ha recibido nada.
En un mensaje en su cuenta de X, Mañueco detalla un listado con los recursos que solicitó al presidente y de los que, según ha asegurado, no ha recibido ninguno.
En concreto, menciona que solicitó 25 bulldozer con maquinistas, mil soldados, quince vehículos nodriza, quince puestos de mando avanzado, veinte helicópteros de transporte de personal y diez helicópteros bombardero de agua.
También pidió atención logística al operativo y drones con visores térmicos para la detección de puntos calientes.
Sánchez y Fernández Mañueco mantuvieron una conversación telefónica este viernes y este domingo han estado juntos en el Puesto de Mando Avanzado de Villablino (León) conociendo de primera mano el daño de los incendios.
- Yangel Herrera, clave en la llegada de Sadiq a Mestalla
- Myron Boadu, alternativa para la delantera
- Las novedades en los fichajes del Valencia CF este jueves 21 de agosto: la salida de Almeida, partida por Sadiq...
- (Casi) todo al '9' en la recta final del mercado
- Marcelino ficha a uno de los 'bombazos' de LaLiga
- Yarek Gasiorowski, en la pre-lista de la Selección Absoluta
- La banca japonesa se convierte en prestamista del Valencia CF
- Las novedades en los fichajes del Valencia CF este miércoles 20 de agosto: Sadiq, Iván Jaime, 'robo' en la Academia...