Última hora de los incendios en España | La bajada de temperaturas da un respiro a la ola de fuegos

Siguen las investigaciones en Tarifa

Las investigaciones por los dos incendios que se registraron en parajes distintos de Tarifa el 5 y el 11 de agosto, y que ya fueron extinguidos, mantienen abiertas todas las hipótesis y no hay aún conclusiones al respecto que pueda determinar con claridad si fueron intencionados o no, como ha explicado la subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, a Europa Press. Flores sí ha dejado claro que, "si la mano humana estuviera detrás de ello y así fuese demostrado, sin duda debería de caerle el peso de la justicia sobre ellos" porque "la desgracia y lo que esto supone para las familias y para las personas, aunque no tengamos daños humanos, sí que afecta psicológicamente también y hay que cuidar íntegramente a la población".