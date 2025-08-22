En Directo

Última hora de los incendios en España | La bajada de temperaturas da un respiro a la ola de fuegos

Ya han ardido 403.171 hectáreas en España, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales

Preocupan los focos que afectan a la montaña de León y las nuevas alertas que han saltado en Pontevedra y Lugo

Un hidroavión coge agua para ayudar en las labores de extinción del incendio en Jarilla, Cáceres

Un hidroavión coge agua para ayudar en las labores de extinción del incendio en Jarilla, Cáceres / Gustavo Valiente - Europa Press

J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González

Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

