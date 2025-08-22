En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | La bajada de temperaturas da un respiro a la ola de fuegos
Ya han ardido 403.171 hectáreas en España, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales
Preocupan los focos que afectan a la montaña de León y las nuevas alertas que han saltado en Pontevedra y Lugo
J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Zona catastrófica
El Ayuntamiento de Chandrexa de Quixa ha acordado este viernes solicitar al Gobierno central que declare al municipio "zona catastrófica o zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil" debido a los incendios forestales. La decisión ha sido adoptada por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento, después de que el incendio que se declaró en este municipio el pasado 8 de agosto haya quemado más de 16.000 hectáreas en su término municipal y haya afectado a once aldeas.
La bajada de temperaturas está dando un respiro a la ola de incendios, y alguno, como el de Jarilla (Cáceres), el mayor de la historia reciente en Extremadura, se ha estabilizado tras once días activo. Además se han controlado el de los Picos de Europa y varios de Ourense, aunque hay nuevos focos en Pontevedra y Lugo.
May Mariño
Sánchez, en Asturias
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recogió este viernes la propuesta que le lanzó el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y avanzó que en la próxima Conferencia de Presidentes, prevista antes de que finalice este año, se aborden políticas de prevención, respuesta y construcción futura ante los casos de emergencias, como los incendios que están azotando varios territorios estos días. La crónica completa, aquí.
Balance provisional
Al menos 325.000 hectáreas se han quemado en Grandes Incendios Forestales (GIF) en España en este 2025, el 79 % de esa superficie concentrada entre las comunidades de Galicia y de Castilla y León, según la última actualización de la herramienta edu.forestry.es, elaborada con base en el Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS por sus siglas en inglés). La estimación hecha por los expertos de edu.forestry.es sobre los 51 GIF, aquellos incendios forestales que alcanzan las 500 hectáreas de superficie arrasadas por las llamas, ubica a estas dos comunidades autónomas del norte del país como las más afectadas por el fuego.
En Zamora
La mejora de la situación del incendio forestal de Porto (Zamora) ha hecho que este viernes por la mañana se haya acordado la vuelta sus casas de los vecinos de dos poblaciones del entorno del Lago de Sanabria, las de Cerdillo y Murias, cuyos vecinos y veraneantes fueron evacuados el pasado lunes, han informado fuentes de la Junta de Castilla y León. Tras estos realojos únicamente permanecen evacuadas otras seis poblaciones si se incluye Moncabril, pueblo con tres vecinos censados pero ninguno en el momento de ordenar las evacuaciones.
May Mariño
Sánchez respalda a Barcones tras las críticas del PP
En sus primeras palabras desde el puesto de mando Puesto de Mando Avanzado (PMA) de los incendios de Somiedo y Cangas del Narcea, Sánchez puso "en valor la extraordinaria" labor de la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, en un momento en el que está siendo el centro de las críticas por parte del Partido Popular. Sánchez agradeció su "tarea durante todas estas horas y días tan tan largos y noches tan tan largas en las que ha estado a al pie del cañón".
Siguen las investigaciones en Tarifa
Las investigaciones por los dos incendios que se registraron en parajes distintos de Tarifa el 5 y el 11 de agosto, y que ya fueron extinguidos, mantienen abiertas todas las hipótesis y no hay aún conclusiones al respecto que pueda determinar con claridad si fueron intencionados o no, como ha explicado la subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, a Europa Press. Flores sí ha dejado claro que, "si la mano humana estuviera detrás de ello y así fuese demostrado, sin duda debería de caerle el peso de la justicia sobre ellos" porque "la desgracia y lo que esto supone para las familias y para las personas, aunque no tengamos daños humanos, sí que afecta psicológicamente también y hay que cuidar íntegramente a la población".
Última hora
Muere un hombre por el incendio de Cipérez (Salamanca), la cuarta víctima en Castilla y León y la quinta en el conjunto del país en las últimas semanas.
El futuro de Las Médulas
Un informe publicado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) advierte de que, tras el incendio que ha arrasado gran parte del Parque Natural de Las Médulas en León, la UNESCO podría incluirlo en la lista de patrimonio mundial de la humanidad en peligro, el paso previo para su desclasificación, si no se toman las medidas adecuadas de manera "urgente". Para evitar esta situación, el CSIC ha subrayado que el futuro del paraje pasa por un plan integral que preserve sus valores medioambientales y el patrimonio cultural.
El fuego en Candelario, en nivel 1
El incendio de Candelario (Salamanca), que llegó de Cáceres el pasado lunes, ha amanecido este viernes sin llama ni humo, después de que ayer se diera por estabilizado por la tarde, aunque se mantiene en nivel 1. De los 36 medios que llegaron a trabajar en este fuego, continúan seis, entre ellos un medio aéreo para evitar nuevos focos y reproducciones como los que hubo el jueves por la mañana.
