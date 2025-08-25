Feijóo presenta un plan con 50 medidas contra los incendios: un registro de pirómanos, exención de impuestos y ayudas a la ganadería

Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que Pedro Sánchez y el Gobierno de coalición han "fallado" ante la crisis de los incendios que en las últimas semanas ha azotado a varias comunidades autónomas y que sigue activa en Galicia y Castilla y León. Ante esta situación, el líder del PP se ha afanado en asegurar que su formación ha estado estas semanas trabajando para elaborar un plan con 50 medidas con las que hacer frente a las desastrosas consecuencias de esta ola de incendios y también tratar de prevenir futuras crisis. Entre las propuestas está la creación de un registro de pirómanos, la exención de impuestos a la hora de encarar la reconstrucción de los parajes y pueblos devastados y ayudas a futuro para la ganadería extensiva.

"Es obvio que a estas alturas, el Gobierno central ha fallado en su prevención. [...] No ha puesto todos sus medios disponibles para que la crisis no tuviera la intensidad que ha alcanzado", ha denunciado Feijóo en una rueda de prensa en la que él mismo ha dicho que no pretendía "enzarzarse en broncas partidistas". No obstante, ha arremetido contra el Ejecutivo por "llegar tarde" a la hora de desplegar los medios nacionales y por su "falta de compromiso" en los primeros días de la crisis.

Sin embargo, Feijóo ha dejado claro que el objetivo de su comparecencia este lunes era explicar el medio centenar de medias contenidas en el Plan integral de ayuda, recuperación y prevención para el medio rural y forestal que presentarán en las próximas semanas en las Cortes Generales. La primera de las propuestas anunciadas por el líder popular es la creación de un registro nacional de pirómanos para "atajar radicalmente los incendios que se producen voluntaria e intencionadamente por determinadas personas". Según ha concretado, plantean que los condenados por sentencia firme tengan la "obligatoriedad de utilizar pulseras telemática de localización".

De cara a la reconstrucción, el plan de los populares detalla que se debe garantizar el alojamiento digno a los damnificiados; el refuerzo de seguridad en las zonas temporalmente evacuadas para evitar robos; ayudas a la alimentación del ganado, al abastecimiento de agua y a la reposición de reses; la aprobación urgente de un paquete de ayudas por daños personales, destrucción o daños en enseres de primera necesidad, vivienda habitual y establecimientos. "Garantía de que nadie se quedará sin su vivienda habitual o segunda residencia", ha sentenciado el propio Feijóo.