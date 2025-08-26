Incendios forestales
Los Reyes visitarán desde este miércoles las zonas más afectadas por los incendios
Felipe VI y Letizia se desplazarán este miércoles a Castilla y León, el jueves visitarán varias localidades afectadas en Galicia y el viernes estarán en Extremadura
EFE
Madrid
Los Reyes visitarán a partir de mañana miércoles, las principales zonas afectadas por los graves incendios forestales de las últimas semanas, según ha informado este martes la Casa del Rey.
Mañana se desplazarán a Castilla y León, donde visitarán el Parque Natural del Lago de Sanabria (Zamora) y el Parque de Las Médulas (León).
Su intención es conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población.
Además, el jueves visitarán varias localidades afectadas en Galicia y, el viernes estarán en Extremadura.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Uche, la estrella del Getafe, a un paso del Wolves
- Sadiq y Ramazani aguardan los acuerdos con la Real y el Leeds
- Juan Ayuso y su reflexión sobre el liderato de Vingegaard en La Vuelta
- Decisión de la Liga sobre dónde se jugará el Barça-Valencia
- Corberán se sincera tras la derrota en Pamplona
- Tira y afloja final por la cesión de Largie Ramazani
- ¡Bombazo! El Barça se lanza a por Etta Eyong
- Vinicius reincide en Oviedo de sus errores en Mestalla