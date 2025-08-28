Directo | Marlaska sobre los incendios: "No hemos actuado tarde, sino con previsión"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respondido este jueves en el Senado a las acusaciones de inoperancia que le ha ido arrojando el Partido Popular mientras se agravaban los catastróficos incendios forestales de estos días. Y lo ha hecho desgranando las actuaciones del sistema nacional de emergencias: "Dicen ustedes que se ha actuado tarde, cuando lo que hemos hecho es actuar con previsión".

Contra "el intento del PP de fabricar una versión distorsionada de la realidad" que "enmascara sus propios errores de gestión", el titular de Interior ha defendido que los medios del Gobierno de España -y también los de comunidades no afectadas- han estado en la crisis desde el primer momento, como parte de una "red de respuesta inmediata y coordinada" del Sistema Nacional de Protección Civil.

"Los españoles no necesitan acusaciones sin fundamento, insultos ni negacionismo. Tampoco medidas como colocar pulseras telemáticas a los pirómanos, como si eso fuera a arreglar el problema", ha lanzado Marlaska.

Acusaciones del PP

"Ustedes no reaccionaron a tiempo, no pusieron todos los medios al servicio de la extinción, porque lo unico en que pensaban era sacar rédito electoral de la desgracia", ha acusado el senador popular Luis Javier Santamaría ante un ministro al que "no le queda una gota de prestigio que perder".

La diatriba de los populares se ha elevado hasta señalar que el Gobierno "ha racaneado a toda España los medios que necesitaban". Ese concepto lo ha repetido Santamaría insistiendo que en que Moncloa "escamotea medios a los españoles" y en que "Castilla y León y Galicia han tenido que tirar del carro mientras Pedro Sánchez se escondía en La Mareta" (por la residencia vacacional de Lanzarote).

Antes de enumerar una serie de carencias del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, como su dispersión en las provincias y la escasez de personal dedicado a la investigación, el portavoz popular ha resumido: “Ustedes han pasado del 'si quieren medios, que los pidan', al 'si quieren medios, que los supliquen'”.

Los días clave

Según el ministro, el Centro Nacional de Seguimento de Emergencias (CENEM) recibió los días 8 y 9 notificaciones de "entre uno y tres incendios diarios activos en situación operativa 2". Ese día "hubo recursos del Estado, de la UME y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actuando". Desde entonces, el CENEM ha intercambiado con los técnicos de las comunidades autónomas "miles de correos electrónicos y llamadas en el marco de la emergencia".

El lunes siguiente, 11 de agosto, eran ya 9 incendios simultáneos de ese nivel de gravedad. Y ese mismo día, Interior "prealertó" al Mecanismo Europeo de Protección Civil, que se activó el día 12.

Ha dicho Marlaska que, la noche del 11 al 12 de agosto, Interior, "para anticiparse a los acontecimientos", declaró la Fase de Preemergencia nivel 1 del Plan Estatal General de Emergencias, el PLEGEM, y se conovocó la primera reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección, el CECOD.

36.000 evacuados, 50 detenidos

Grande-Marlaska comparece este jueves ante la Comisión de Interior del Senado para rendir cuentas sobre la actuación de su departamento durante la ola de incendios forestales que, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales de Copernicus, ha arrasado más de 350.000 hectáreas en España.

"Todos los medios del Gobierno de España estuvieron a disposición de las Comunidades Autónomas, ya que eran entonces, y lo han sido durante todo este tiempo, las competentes en la gestión de la emergencia", ha asegurado Marlaska.

Hay tres datos básicos en el relato del ministro de una crisis que considera aún abierta con doce incendios en situación operativa 2, para concluir. Ante los incendios ha habido que evacuar "a más de 36.000 personas", según ha contabilizado Marlaska, y han actuado más de 5.000 guardias civiles y policías, por cuya actuación hay ya 135 personas investigadas y 50 han sido detenidas, segun "distintas tipologías dedelitos" que no conducen a "centrar el foco en la figura del pirómano", ha explicado.

Al comenzar su intervención ante los senadores, Marlaska ha lamentado la "utilización partidista del Senado y de una catástrofe", en una clara alusión al PP que ha mantenido a lo largo de toda su comparecencia.

Ayuda internacional

El titular de Interior ha acusado de ignorancia al líder popular y sus barones, por ejemplo, al hablar de la ayuda europea recibida. "Atendiendo a las peticiones de algunos de sus presidentes regionales, a las propuestas presentadas por el señor Feijóo y a las declaraciones de algunos de sus portavoces, no lo tienen ustedes muy claro".

Nueva alusión directa al PP, que ha antecedido el relato de que "se ha movilizado en España una cantidad de recursos internacionales sin precedentes en nuestro país". Ese grueso de la ayuda europea ha consistido en aviones de Francia e Italia, helicópteros checos, eslovacos y holandeses, bomberos franceses, griegos, rumanos, alemanes y fineses, además de un contingente proveniente de Andorra.

Este despliegue comenzó a actuar por Galicia, ha enfatizado Marlaska, desde el pasado día 14.

Cadena de comparecencias

PNV, Esquerra, Junts y Más Madrid han salido en defensa de la gestión del Gobienro por la vía indirecta de acusar de instumentalización de la comisión al PP y acusar de ineficacia a los gobiernos autonómicos de Castilla y León y Galicia.

La intervención de Marlaska ha sido forzada por el Partido Popular, que ha aprovechado su mayoría absoluta en la Cámara Alta para convocar de manera extraordinaria a los ministros en plena última semana de agosto, interrumpiendo lo que su portavoz, Alicia García, calificó como su “retiro vacacional”.

Los populares responsabilizan al Ministerio del Interior de “negligencias” en la gestión de la crisis, señalando que en los últimos cinco años no se ha aprobado un catálogo de recursos disponibles de todas las administraciones para la lucha contra el fuego.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. / EP

La cita se enmarca además en la ofensiva del PP contra la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, a quien el dirigente popular Elías Bendodo llegó a calificar de “pirómana”.

Grande-Marlaska es el tercer miembro del Ejecutivo en comparecer en el Senado tras las intervenciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de la de Transición Ecológica, Sara Aagesen. El viernes será el turno del titular de Agricultura, Luis Planas. Tanto Marlaska como Aagesen volverán a presentarse la próxima semana, esta vez en el Congreso y a petición propia.