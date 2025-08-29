Galicia incrementó un 35% el gasto en prevención de incendios en la última década

Cuando el monte arde se repite el mantra de que los incendios se apagan en invierno. Pero, ¿se invierte poco en prevención? La Consellería de Medio Rural tiene presupuestados para este año 50,5 millones de euros en actuaciones para evitar fuegos. Se trata de un 35 por ciento más que hace una década.

De hecho, hay ya un mayor esfuerzo económico en medidas preventivas que en extinción. La Xunta de Galicia reservó para este año 39,1 millones dirigidos al dispositivo de lucha contra el fuego. En todo caso, el departamento que dirige María José Gómez reconoce que hacer frente a la devastadora ola de incendios de agosto le saldrá más caro pues ha tenido que inyectar más fondos, si bien aún no ha cuantificado el importe final.

El progresivo abandono del monte y el cambio climático están creando un caldo de cultivo propicio para los grandes incendios. Y esto obliga a reservar cada vez más presupuesto tanto para prevención como para extinción.

La Dirección Xeral de Defensa do Monte dispone este año de casi 90 millones para prevención y extinción, lo cual supone un 32 por ciento más que en 2015. Pero si se echa la vista atrás el incremento es mucho mayor. Respecto a 2007 las partidas destinadas a evitar y combatir el fuego se duplicaron.

Evolución

Y el mayor incremento se lo ha llevado la prevención. Si hace 18 años se invertían 21,3 millones, en 2015 se elevó esta cifra a 37,3 millones, pasando en 2022 a un total de 44 millones y ahora supera ya los 50,5 millones de euros. En una década el incremento fue del 35 por ciento. Mientras, el gasto en extinción aumentó un 28,1 por ciento en diez años, según las cifras de la Consellería de Medio Rural.

En todo caso, los 50,5 millones destinados a prevención incluyen solo aquellas actuaciones que están directamente relacionadas con evitar incendios como la creación de cortafuegos, limpieza de márgenes, mejora de pistas forestales, trabajos silvícolas preventivos, mantenimiento de la red de puntos de agua o la realización de quemas prescritas para eliminar combustible del monte. Pero además hay otras medidas que también contribuyen a reducir los fuegos como recuperar tierra agraria, ayudas para castaños o pastos, subvenciones para gestión de frondosas o para fomentar la buena ordenanza de la propiedad forestal privada. Si se suma todo, junto con el presupuesto en extinción, se alcanzan los 200 millones de euros consignados para el Pladiga (Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia).

Por su parte, el Gobierno destina para todo el territorio 108 millones de euros en medios de extinción y solo 26 millones en prevención.

Y, tras la ola de incendios de agosto, la Xunta admitió que hay que invertir más en prevención, «aunque no a costa de la extinción». Es decir, el desembolso económico en la lucha contra el fuego será cada vez mayor.

Suscríbete para seguir leyendo