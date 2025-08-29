DIRECTO | Mañueco defiende que el operativo respondió "desde el primer momento", pero hubo un "cóctel perverso"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha defendido este viernes que el operativo de extinción de incendios forestales actuó "desde el primer momento" y "sin regatear ningún esfuerzo", pero ha remarcado que se ha producido un "cóctel perverso" de condiciones meteorológicas y "la mano del hombre como origen" en "muchos casos".

En su primera intervención ante el pleno extraordinario de las Cortes de Castilla y León, para analizar su gestión de los incendios de este agosto, Mañueco ha argumentado que estas circunstancias "han dificultado las labores de extinción hasta el límite de lo imposible", para lo que ha citado palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, con la que ha dicho estar "totalmente de acuerdo" en su visión sobre las dificultades de extinción.

Mañueco ha arrancado este viernes su comparecencia ante el Parlamento autonómico con un llamamiento a "elevar el debate" sobre la gestión de los incendios forestales y estar "a la altura de la dignidad" de los ciudadanos, sin caer en el "ruido, el simplismo y el cálculo electoral".

En la primera parte de su discurso, Mañueco ha recordado a las víctimas mortales de estos incendios, a los heridos y a todos los afectados, a quienes ha comprometido ayuda, pero ha insistido en la idea de que no cree que sea "el momento de intentar obtener réditos partidistas, ni de hacer política con los incendios, sino de hacer políticas para afrontar los incendios".

Antes de comenzar la sesión, las Cortes de Castilla y León han guardado un minuto de silencio en recuerdo de las tres personas que han fallecido en lo que va de verano a consecuencia de los incendios que asolan la Comunidad, especialmente en las provincias de León, Zamora y Salamanca

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. / EP

Concentración frente a las Cortes de CyL

Colectivos, asociaciones y organizaciones sindicales y políticas de Castilla y León han convocado este viernes, 29 de agosto, una concentración en coincidencia con la comparecencia Mañueco, para explicar los trabajos de los incendios que se han producido en la Comunidad este verano.

La concentración, que muestra en el cartel de su convocatoria el lema 'Mala gestión ¡Quiñones dimisión!' se ha convocado a partir de las 10.00 horas del viernes, una hora antes de que comience el Pleno extraordinario de las Cortes en el que comparecerá Fernández Mañueco.