INCENDIOS FORESTALES
Protección Civil asegura que lo peor de los incendios ha terminado: España pasa a fase de alerta y seguimiento
Este nuevo estado implica que el Gobierno seguirá coordinando y poniendo a disposición de las comunidades todos los medios con los que cuenta en la lucha contra los incendios
EFE
España ha pasado de fase de 'preemergencia' a 'estado de alerta y seguimiento permanente', dando por finalizada la peor parte del episodio de incendios forestales más trágico y devastador la historia reciente del país, con más de 300.000 hectáreas quemadas, cuatro víctimas mortales y 48 heridos.
Así lo ha informado en una comparecencia de prensa la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (Cecod), donde anoche se acordó que las circunstancias habían mejorado lo suficiente como para pasar de fase.
El nuevo estado de alerta y seguimiento permanente decretado por el Cecod implica que el Gobierno seguirá coordinando y poniendo a disposición de las comunidades todos los medios con los que cuenta en la lucha contra los incendios.
- Valencia y Real Sociedad buscan el acuerdo final por Sadiq
- Sadiq se queda fuera del acuerdo entre la Real Sociedad y el Girona por Yangel Herrera
- La Real Sociedad lleva al límite la decisión sobre el futuro de Umar Sadiq
- Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF contra el Getafe
- Largie Ramazani habla 'cuando importa
- Bordalás: 'El Valencia CF ha hecho muy buenas incorporaciones
- Enzo Barrenechea vuelve a acordarse del Valencia CF
- Los murciélagos despegan con las alas de Diakhaby y Danjuma