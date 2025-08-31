VIOLENCIA DOMÉSTICA
Muere una mujer de 48 años tras ser apuñalada por su hermano en Valdemoro (Madrid)
Los hechos se produjeron este sábado por circunstancias que se desconocen en un chalé situado en la calle República Argentina
Europa Press
Una mujer de 48 años ha muerto en el Hospital de Valdemoro tras recibir este sábado una puñalada presuntamente por parte de su hermano, quien ya ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de los hechos, ha informado Emergencias Comunidad de Madrid y la Guardia Civil.
Los hechos se produjeron este sábado por circunstancias que se desconocen en un chalé situado en la calle República Argentina. La detención del hombre, de 46 años, se produjo tras cometer la agresión, según ha adelantado 'El Mundo'.
Según Emergencias Comunidad de Madrid, la mujer recibió una puñalada bajo el esternón e ingresó grave en el Hospital de Valdemoro, donde finalmente falleció. Los profesionales lograron revertir la parada cardiaca en dos ocasiones.
- Valencia y Real Sociedad buscan el acuerdo final por Sadiq
- La Real Sociedad lleva al límite la decisión sobre el futuro de Umar Sadiq
- Sadiq se queda fuera del acuerdo entre la Real Sociedad y el Girona por Yangel Herrera
- Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF contra el Getafe
- Largie Ramazani habla 'cuando importa
- Enzo Barrenechea vuelve a acordarse del Valencia CF
- Bordalás: 'El Valencia CF ha hecho muy buenas incorporaciones
- Los murciélagos despegan con las alas de Diakhaby y Danjuma