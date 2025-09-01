Detenido en Manacor por encadenar a su pareja y obligarla a que le diera un coche y una casa

Agentes de la Policía Nacional de Manacor han arrestado a un ciudadano español como presunto autor de un delito de malos tratos, quebrantamiento y extorsión, supuestamente por maltratar a su pareja y encerrarla para obligarla a firmar la entrega de un inmueble y un vehículo. La víctima denunció que el individuo la tuvo encadenada a una cama y que le agredió y le rapó el pelo.

Los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional recibieron una denuncia interpuesta en Palma en la que una mujer refería un cúmulo de situaciones de malos tratos en el ámbito familiar por parte de su expareja.

La mujer indicó que había mantenido una relación sentimental con un hombre, pero que rompió con él porque la sometía a malos tratos y vejaciones. La denunciante relató que su pareja le había obligado a estar en su domicilio, no la dejaba salir, le agredía y que en un intento de fuga por parte de ella la retuvo y le rapó la cabeza.

Los hechos se habían producido en una vivienda de la Part Forana donde residía también la madre del agresor. La víctima denunció que el hombre la había atado con una cadena a la cama, con el margen justo para que pudiese ir al baño.

El hombrele puso como condición para dejarla libre que firmase un poder notarial para cederle un inmueble y un vehículo de alta gama que la víctima poseía.

En fecha reciente y acompañada de un familiar del denunciado, la víctima firmó ante notario la cesión de sus bienes. Una vez conseguido esto, su agresor la dejó marchar, y ella se refugió con sus familiares.

La víctima no denunció en un primer momento los hechos por temor a las represalias tanto del agresor como de su familia, ya que la misma había recibido amenazas al respecto.

Animada por familiares finalmente interpuso denuncia. Tan pronto como se tuvo noticia de la denuncia, la Ufam de la Policía Nacional en Manacor inició una investigación para el esclarecimiento de los hechos y detener al presunto autor.

Los agentes averiguaron que el denunciado tenía un dispositivo electrónico de geolocalización con otra mujer de un pueblo de Mallorca, la cual había notificado a la Guardia Civil que el hombre había contactado con ella, quebrantando así la orden de alejamiento.

Al tener conocimiento que el agresor podría estar residiendo o moviéndose por la zona del Llevant de Mallorca, se le puso en requisitoria policial. El pasado miércoles fue sorprendido por policías de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Manacor en un control de seguridad a altas horas de la madrugada, procediendo a su detención y a la incautación del vehículo.

Una vez finalizada la investigación, los agentes pusieron al detenido a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia donde se decretó prisión provisional.