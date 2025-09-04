Muere una niña de 11 años tras caer de la terraza de un quinto piso en Sevilla

Una niña de 11 años murió la noche de este miércoles después de caerse desde la terraza de una vivienda en la calle Montería de Sevilla, según han indicado a EFE fuentes del 112.

El aviso llegó a la sala del 112 sobre las 22:30 horas y en él un ciudadano alertaba de una persona precipitada desde una cuarta o quinta planta de un edificio de la calle Montería, en la barriada de Juan XXIII de la capital andaluza, hasta donde se desplazaron dotaciones de bomberos, sanitarios, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local.

Al llegar hasta el lugar del siniestro, los intervinientes constataron que la víctima era una niña de 11 años, pero nada pudieron hacer por recuperarle el pulso, así que solo pudieron confirmar su fallecimiento.